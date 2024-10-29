İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, 2024-2025 sezonunda büyük gösterilerde yer alacak yeni dansçılarını bekliyor. Başvurular 8 Kasım tarihine kadar izmit.bel.tr adresinden yapılabilecekKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, 2024-2025 sezonu için hayata geçireceği yeni projesi kapsamında dans severleri ve halk oyunları öğrenmek isteyenleri bir araya getiriyor. Dans etmeye ilgisi olan, kültürel danslar aracılığıyla yeni bir deneyim yaşamak isteyen gençler, Sahne İzmit’in bir parçası olma fırsatını yakalayabilir.

TAMAMEN ÜCRETSİZ

Projeye katılan dansçılar, Sahne İzmit ailesinin bir üyesi olarak topluluğun büyük gösterilerinde sahne alma fırsatına sahip olacak. 14-27 yaş arası halk oyunlarına gönül veren herkes, bu topluluğa katılmak için başvuru yapabilir. Üstelik kurslar tamamen ücretsiz olarak sunulacak.

BAŞVURU VE KAYIT BİLGİLERİ

Bugün itibariyle başlayan başvurular 8 Kasım Cuma günü sona erecek. Katılmak isteyenlerin www.izmit.bel.tr adresindeki başvuru formunu doldurarak kayıt yaptırmaları yeterli olacak. Detaylı bilgi almak isteyenler İzmit Belediyesi Sanat Akademisi’ne 0262 322 19 99 numaralı telefondan ulaşabilirler.

UNUTULMAZ BİR DENEYİM

Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, gençleri kültürel mirasa sahip çıkmaya ve sanatı hayatlarının bir parçası yapmaya davet ediyor. Hem sahne deneyimi kazanmak hem de geleneksel halk danslarını öğrenmek isteyen tüm dans meraklıları bu projeyle birlikte eğitici ve eğlenceli bir deneyim yaşayacak.