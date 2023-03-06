İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi ortaklığında kurulan İzmit Çocuk Meclisi, yaşanan deprem felaketi dolayısıyla ara verdiği etkinliklere yeniden başladı.

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi ortaklığında kurulan İzmit Çocuk Meclisi, yaşanan deprem felaketi dolayısıyla ara verdiği etkinliklere yeniden başladı.

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi ortaklığında çocukların kentin geleceğinde söz sahibi olabilecekleri Çocuk Meclisi kurulmuş, yaşanan deprem felaketinden dolayı etkinliklere ara verilmişti. İzmit’in geleceği için söz sahibi olmak isteyen çocukların yer aldığı İzmit Çocuk Meclisi yeniden çalışmalarına başladı. Çocuklar için Felsefe Eğitmeni Hülya Poyraz’ın öncülüğünde ‘Ütopya Adası’ konulu program gerçekleştirildi. Orhan Mahallesi’nde faaliyet gösteren İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi’nde gerçekleşen program iki grup halinde yapıldı. Yaklaşık bir saat süren ve eğitmen Poyraz tarafından gerçekleştirilen programda sorgulayan, düşünen, demokratik tartışma kültürüne ve problem çözme becerisine sahip çocuklar yetiştirmeyi hedefleyen “Çocuklar için felsefe atölyesi” ile “İdeal şehir nasıl olmalı?”, “İdeal şehri inşa etmek için nelere ihtiyacımız var?” konuları ele alındı. Atölye çalışmasında ayrıca çevre kirliliği, doğal kaynakların kullanımı, eğitim sistemi, ayrımcılık, adalet ve eşitlik kavramları üzerinde fikir alışverişi yapıldı.

Cevapları resmettiler

Bir saat süren diğer oturumda, KOÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Fevziye Dolunay Çiğ ve öğrenciler tarafından yapılan tamamlayıcı etkinlikte çocuklara “Nasıl bir dünyada kendinizi güvende hissederseniz?” sorusu soruldu ve cevaplarını resmetmeleri sağlandı. Büyük resme bakıp riskli ve önemli noktalar hakkında paylaşımlarda bulunuldu. Etkinlik, kırk öğrenci ile gerçekleştirildi.