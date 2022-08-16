İzmit Belediyesi’nin hayata geçirdiği Çınar Akademi’de 2022-2023 eğitim öğretim yılı ücretsiz üniversite hazırlık kursları başladı.

İzmit Belediyesi’nin hayata geçirdiği Çınar Akademi’de 2022-2023 eğitim öğretim yılı ücretsiz üniversite hazırlık kursları başladı.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde, başarılı olmayı amaçlayan her öğrenciye eğitim ve gelişimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirilen Çınar Akademi’de dersler başladı. 28-29 Mayıs tarihlerinde yapılan kabul sınavında başarılı olan öğrenciler, Çınar Akademi’deki ücretsiz üniversiteye hazırlık kursları ile hak ettikleri gelecekle buluşacak.

İzmit Çınar Akademi’de öğrenciler hızlandırma döneminde 10 Eylül’e kadar toplam 160 saat ders görecek. Öğrenciler, hafta içi her gün 09.00-17.00 saatleri arasında fizik, kimya, matematik, geometri, biyoloji, Türk dili ve edebiyatı, coğrafya, tarih dersleri ile rehberlik hizmeti alacak.