İzmit Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hizmete sunduğu Çınar Akademi’de değerlendirme toplantısı yapıldı.

İzmit Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hizmete sunduğu Çınar Akademi’de değerlendirme toplantısı yapıldı.

İzmit Belediyesi’nin ücretsiz kurs merkezi Çınar Akademi’de 2022-2023 eğitim öğretim yılı ücretsiz üniversite hazırlık kursları devam ediyor. Her öğrenciye eğitim ve gelişimde fırsat eşitliği sağlamayı amaçlayan Çınar Akademi’de öğretmen kadrosu da haftalık toplantılarla başarı durumunu değerlendiriyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren İzmit Çınar Akademi’de, Kurs Müdürü Burcu Dursun başkanlığında yürütülen toplantının bu haftaki konuğu Sarıyer Akademi Kurs Müdürü Sami Göyer oldu. Toplantıda, İzmit Çınar Akademi’deki başarı durumu değerlendirmesi yapıldı.