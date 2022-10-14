İzmit Belediyesi tarafından kurulan İzmit Çarşısı’nda toplam üretici sayısı 200’ü buldu.

İzmit Belediyesi tarafından kurulan İzmit Çarşısı’nda toplam üretici sayısı 200’ü buldu.

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Yerel kalkınmayı sağlayan, kadınları güçlendiren İzmit Çarşısı, her geçen gün büyümeye devam ediyor. İzmit Çarşısı üreticilere, esnafa ve kadın girişimcilere sanal satış imkanı sunuyor. Türkiye’de faaliyet gösteren e-ticaret platformları dükkan açma ve listeleme ücreti alırken, İzmit Çarşısı’nda ise dükkan açmak ve ürün listelemek ücretsiz. İzmit Belediyesinin bu projedeki iş birlikçisi Good4Trust, satışlardan yalnızca yüzde 7 işletim için katkı payı alıyor. Üreticiler, Good4Trust konseyi tarafından değerlendirmenin sonucunda yüzde 7’lik katkı payını yüzde 3’e kadar düşürebiliyor.