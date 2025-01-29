Kocaeli İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya, Türkiye Cimnastik Federasyonu öncülüğünde düzenlenen programda başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi aldıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyespor Kulübü, her alanda kentimizi başarıyla temsil etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya, Dünya Cimnastik Federasyonu As Başkanı ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen’in öncülüğünde Antalya’da düzenlenen Türkiye Cimnastik Federasyonu Kulüp Başkanları toplantısına katılarak ilimizi temsil etti. Erenkaya’ya hem yönetim bazında hem de sahada yapmış olduğu başarılı çalışmalarına istinaden Başkan Çelen tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

TOPLANTIDA YÖNETİCİLERDE BULUNDU

Toplantıda kulüp başkanları ve il temsilcilerinin yanı sıra İzmit Belediyespor Kulübü Başkan Vekilleri İsmail Göktekin ve Prof. Dr. Hakan Ünal, Asbaşkanları Nataliya İmga ve Onur Çağlar ile Genel Sekreteri Gencer Özdemir de yer aldı. Programda jimnastik sporunun gelişimi adına fikir alışverişinde bulunuldu.