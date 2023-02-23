Şampiyonluk mücadelesi veren İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, 23 yaşındaki oyun kurucu Eda Şahin’i kadrosuna kattı.

Şampiyonluk mücadelesi veren İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, 23 yaşındaki oyun kurucu Eda Şahin’i kadrosuna kattı.

Deprem felaketinin ardından Türkiye Basketbol Federasyonu isteyen sporcuların diğer kulüpler ile sözleşme imzalayabileceğini açıkladı. Bu kararın ardından Hatay Büyükşehir Belediyespor sporcusu Eda Şahin, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Lig’in zirve mücadelesi veren ekiplerinden İzmit Belediyespor’a transfer oldu. 23 yaşındaki oyun kurucu Eda Şahin yaptığı açıklamada, "Basketbol oynamaya Galatasaray altyapısında başladım. Orada da profesyonel sözleşme imzaladım. Bu sezonun başında da Hatay Büyükşehir Belediyespor’a transfer oldum. 6 Şubat’ta Hatay’da büyük bir felaket yaşadık. Bunun için çok üzgünüz. Kalbimiz hala orada kalan arkadaşlarımız ile birlikte. Fakat basketbol sezonu devam edecek. Hedefi olan bir takım olduğu için İzmit Belediyespor’u tercih ettim. Burada olduğum için mutluyum" dedi.