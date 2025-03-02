İzmit Belediyesinin Anıtpark’ta kurduğu Mobil Aşevi ve kapalı çadır alanındaki iftarda yüzlerce vatandaş bir araya geldiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi'nin Mobil Aşevi, bu sene de iftarda vatandaşları buluşturdu.

Birçok alanda hizmet vermeye devam eden İzmit Belediyesi, Anıtpark’ta konumlandırdığı Mobil Aşevi ve kapalı çadır alanı ile yüzlerce kişiyi ağırladı.

Ramazan ayının sonuna kadar haftanın her günü devam edecek olan uygulamadan tüm vatandaşlar ücretsiz şekilde faydalanabiliyor.