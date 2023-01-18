İzmit Belediyesinin vatandaşların temel beslenme haklarına erişebilmesi amacıyla Serdar ve Topçular Mahallelerinde hayata geçirdiği Mahalle Mutfakları, Turgut Mahallesi’nde de hizmet vermeye başlayacak.

İzmit Belediyesinin vatandaşların temel beslenme haklarına erişebilmesi amacıyla Serdar ve Topçular Mahallelerinde hayata geçirdiği Mahalle Mutfakları, Turgut Mahallesi’nde de hizmet vermeye başlayacak.

Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yakın zamanda Serdar ve Topçular Mahallelerinde hayata geçirilen İzmit Belediyesi Mahalle Mutfakları, Turgut Mahallesi’nde de hizmet vermeye başlayacak. Her hafta Salı ve Perşembe günleri saat 14.00-16.00 arasında Aşevi’nde yapılan üç çeşit yemeğin 5 TL ücret karşılığında verildiği Mahalle Mutfakları, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Her Salı ve Perşembe saat 13.00’da

Serdar ve Topçular Mahallelerinde başlayan ve büyük ilgi gören proje, vatandaşların ve mahalle muhtarı Mehmet Kurt’un talebi üzerine Turgut Mahallesi’nde de hizmet vermeye başlayacak. Ekibiyle birlikte Turgut Mahallesi’nde uygun yer için incelemelerde bulunan İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, Mahalle Mutfağı hizmetinin yakın zamanda her Salı ve Perşembe günü saat 13.00’de Turgut Mahalle Muhtarlığı içinde başlayacağını bilgisini verdi.