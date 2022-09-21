Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, deforme olan yollarda da yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler geçtiğimiz günlerde Kulmahmut Mahallesi Aşağı Horzum Küme Evler mevkiinde asfalt çalışması yaptı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede 800 metre uzunluğunda 6 metre genişliğindeki yolda 900 ton asfalt kullandı.

İzmit Belediyesi ekipleri, Kulmahmut Mahallesi Aşağı Horzum Küme Evler mevkiinde 800 metre uzunluğunda asfalt yol yaptı.

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