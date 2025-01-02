Kocaeli İzmit Belediyesi İnanç Masası Sorumlusu İsmet Kanık, Regaip Kandili dolayısıyla Gölcük Müftülüğünü ziyaret ettiKOCAELİ (İGFA) - Ramazan ayının habercisi, üç ayların ilk kandil gecesi olan mübarek Regaip Kandili münasebetiyle İzmit Belediyesi İnanç Masası Sorumlusu İsmet Kanık, Gölcük Müftüsü Emin Yılmaz’ı makamında ziyaret ederek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını iletti.

BİRLİK VE BERABERLİK TEMENNİSİ

Ziyarette camilerde yapılan çalışmalar ve kandil gecesinin önemi üzerine sohbet edildi. İnanç Masası Sorumlusu İsmet Kanık, Regaip kandilinin tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Gölcük Müftüsü Emin Yılmaz ‘’Mübarek günlerin birlik, beraberlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum’’ dedi.