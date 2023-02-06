İzmit Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ili etkileyen depremin ardından yardım kampanyası başlattı.

İzmit Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ili etkileyen depremin ardından yardım kampanyası başlattı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve bölgedeki birçok kenti etkileyen 7,4 büyüklüğünde deprem sonrasında İzmit Belediyesi, deprem bölgesi için yardım kampanyası başlattı. Isıtıcı, battaniye, uyku tulumu başta olmak üzere olmak üzere bot ve mont, atkı, bere, eldiven, yağmurluk, çocuk bezi, ped, termal içlik, kar maskesi, powerbank, kuru bakliyat ve iç çamaşırı, arama kurtarma çalışmalarında kullanılabilecek fener ve teknik ekipmanlar Kahramanmaraş’a gönderilecek.

Yardım kampanyasına katılarak destek olmak isteyen vatandaşlar, İzmit Kardeş Eller Gıda Bankası ve Dost Eller mağazalarına yardım yapabilecek.