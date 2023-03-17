İzmit Belediyesi’nde çalışan personellerin maaşlarına yapılan yüzde 75 zamla en düşük işçi maaşı 16 bin 800 TL oldu.

İzmit Belediyesi’nde çalışanların günlük yevmiyelerine yüzde 75 oranında zam yapıldı. Anlaşma sonrasında en düşük işçi maaşı 16 bin 800 lira oldu. Sözleşme dolayısıyla sorumluluk ve eğitim zammı yüzde 70 oranında arttı. İzmit Belediyesi çalışanlarına kıdemli işçilik teşvik primi de verecek. 5 yıllık çalışanlar bin TL, 10 yıllık çalışanlar bin 500 TL, 15 yıllık çalışanlar 2 bin TL, 20 yıllık çalışanlar 2 bin 500 TL ve 25 yıllık çalışanlar 3 bin TL teşvik primi alacak. 1 Mayıs ikramiyesi de yüzde 99’luk zamla birlikte 300 lira oldu. Çalışanlara öğrenim yardımı yüzde 90, öğle yemeği ücreti yüzde 77 arttı. Yakacak yardımı ise yüzde 124, 50 oranında artışla net 400 lira olarak belirlendi. Bayram yardımı yüzde 120 artış ile net 3 bin TL oldu. İzin yardımı ise 5 günden 10 günlüğe çıkartılarak yüzde 100 zam sağlandı.