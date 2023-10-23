İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, umre ziyaretini yerine getirmek üzere yola çıkacak vatandaşları hediyeler ile uğurladı.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, umre ziyaretini yerine getirecek olan vatandaşları uğurlamak amacıyla İzmit Müftülüğü tarafından düzenlenen umre eğitimine katıldı. Ekipler, eğitim sonunda umre için yola çıkacak vatandaşlara ipli bez çanta, kolonya, tıraş köpüğü, şampuan, banyo lifi, permatik, tarak, tesbih, seccade, namaz örtüsü ve cüz gibi hediyeler takdim etti.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, umre ziyaretini gerçekleştirecek ekiplere hayırlı yolculuklar dileyerek ibadetlerinin kabul ve makbul olmasını diledi. Vatandaşlar, güzel dilekleri ve hediyeler için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekiplere teşekkürlerini sunarak duydukları memnuniyeti dile getirdi.