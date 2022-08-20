İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle kurulan İzmit Belediyesi Kent Orkestrası, vatandaşların yaz akşamlarını renklendiren Park Konserlerine başladı. İlk konserini Cumhuriyet Parkı’nda veren Kent Orkestrası, İzmitlilere muhteşem bir akşam yaşattı. Başkan Hürriyet, İzmit Belediyesi Kent Orkestrası’nın konserini Cumhuriyet Parkı’nda izleyerek vatandaşlarla bir araya geldi. İzmit Belediyesi Kent Orkestrası, her cuma park konserlerine devam edecek.

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