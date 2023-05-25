İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, hac ibadetini yerine getirecek olan vatandaşları hediyelerle uğurladı.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, İzmit Müftülüğü tarafından Fevziye Cami’de düzenlenen hac eğitiminin ardından hacı adaylarıyla buluştu. Ekipler, hacı adaylarına içerisinde namaz örtüsü, tesbih, cüz, sabun, diş macunu, deodorant, kolonya, hijyenik ped ve el kremi, erkek yolculara tıraş köpüğü, el sabunu, tarak, lif ve ıslak mendil gibi ürünlerin bulunduğu çantayı hediye etti.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci ve ekipler, yolculara hediyelerini takdim ederken, hac ibadetlerinin kabul ve makbul olması temennisinde bulundu. Vatandaşlar güzel dilekleri ve hediyeleri nedeniyle İzmit Belediyesine teşekkür etti.