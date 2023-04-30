İzmit Belediyesi, Hatay Defne’de Sosyal Market ve Gülümse Kafe başta olmak üzere, destek faaliyetleriyle depremzedelerin yanında olmaya devam ediyor.

Afetin ilk gününden bu yana depremzedelerin yanında olan İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü, depremzede vatandaşlara hizmet vermek amacıyla Sosyal Market ve Gülümse Kafe hizmetleriyle Hatay’ın Defne ilçesinde faaliyetlerine sürdürüyor. Sosyal marketten günlük faydalanan kişi sayısı ortalama 100 kişi civarında. Depremzedeler, sosyal marketten kişisel hijyen ürünleri, çeşitli kremler, kolanya, el dezenfektanı ve temizlik malzemeleri temin edebiliyor.

Gülümse Kafe’de gün içerisinde çeşitli sinema ve çizgi film etkinlikleri de gerçekleştiriliyor. Bunun yarı sıra çadır kentte hayatını devam ettirmeye çalışan depremzedelere hemşire ve gönüllüler eşliğinde sağlık taraması hizmeti veriliyor. Tüm bunların dışında çocuklara psiko-sosyal destek sağlamak amacıyla gitar ve mini konser etkinliği devamında günlük olarak voleybol, dans aktiviteleri yapılıyor.