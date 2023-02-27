İzmit Belediyesi deprem sebebiyle yaşadıkları kentleri terk etmek zorunda kalan ve İzmit’e yerleşen depremzedeleri adreslerinde ziyaret ederek, ihtiyaçlarına deva oluyor.

İzmit Belediyesi deprem sebebiyle yaşadıkları kentleri terk etmek zorunda kalan ve İzmit’e yerleşen depremzedeleri adreslerinde ziyaret ederek, ihtiyaçlarına deva oluyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilde büyük yıkımlara sebep olan depremlerin ardından, İzmit Belediyesi hem toplanan yardımları depremzedelere ulaştırırken, hem de bölgede iki ayrı çadır kent kurma çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan belediye ekipleri yaşadıkları kentlerden ayrılmak zorunda kalarak İzmit’e yerleşen depremzede aileleri yalnız bırakmıyor. Son olarak İzmit Belediyesi Koordinatörü Hakan Yalçın depremzede aileleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Daha öncesinde Çınar Ekibine bildirilen acil ihtiyaçlar ise ailelere teslim edildi.