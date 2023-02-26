İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, afet bölgesinde kurulacak olan çadırkentler için kendi atölyelerinde çadır, ranza, duş kabini ve tuvalet üretiyor.

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, afet bölgesinde kurulacak olan çadırkentler için kendi atölyelerinde çadır, ranza, duş kabini ve tuvalet üretiyor.

Deprem felaketinin ardından tüm gücüyle depremzedeler için destek çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta çadırkent kurulması için çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kendi öz kaynaklarıyla afet bölgesinde kurulacak olan çadırkent için çadır, ranza, duş kabini ve portatif tuvalet üretiyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Park ve Bahçeler Müdürü Ümit Uçar, "Müdürlük olarak depremin ilk gününden itibaren harekete geçtik. İlk gün afet bölgesine giden Başkanımız oranın ihtiyaçları noktasında bizleri bilgilendirmişti. Mevsim şartları nedeniyle en büyük ihtiyacın soba olduğunu bizlere bildirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü olarak soba üretimine başladık. Biz müdürlük olarak 60 soba üreterek bölgeye gönderdik. İlerleyen dönem içerisinde bölgede tuvalet ihtiyacı ile ilgili büyük bir sıkıntı olduğunu öğrendik. Biz de atölyelerimizde eldeki imkanlarla 2 tuvalet imal ettik. Engelli vatandaşlarımızı da düşünerek engelli tuvaleti üretiyoruz. Bunun dışında çadırlarda kullanılmak üzere 20 tane çift katlı ranza ürettik ve ranza üretimine devam ediyoruz. Hijyenin gerekliliği nedeniyle 2 duş kabini oluşturduk. Afet bölgesinde kullanılmak üzere 60 metrekare alanda kurulabilecek çadır yaptık. Şuanda kadar 10 tona yakın yakacak ihtiyacını afet bölgesine ulaştırdık" ifadelerini kullandı.