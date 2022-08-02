İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 23. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde Han Halı, İpek Halı ve Keçe kategorilerinde stant açarken İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de festivalin açılış törenine katıldı.KOCAELİ (İGFA) - İstanbul Büyükçekmece’de bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali dün akşam yapılan açılış töreniyle başladı.

6 Ağustos'a kadar sürecek “Sevgi Birbirimize, Barış Hepimize” sloganıyla düzenlenen festivalde İzmit Belediyesi de yerini aldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, festival boyunca açık olacak stant ile Han Halı, İpek Halı ve Keçe’yi 64 ülkeden gelen bin 500 kültür ve sanat elçisine tanıtacak.

Kemal Sunal Amfi Tiyatro’da yapılan açılışa katılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’te kültür ve sanatı yeniden canlandırmak için birçok projeye imza attıklarını belirterek, tüm dünyanın ilgi gösterdiği Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’ni de yerinde takip ettiklerini belirtti.

Festival kapsamında düzenlenen etkinlikleri Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ile birlikte izleyen Başkan Hürriyet, açılış törenini de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte izledi.