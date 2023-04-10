Sel felaketinin yaşandığı Adıyaman’da çalışmalarını gerçekleştiren İzmit Belediyesi, Tut ilçesi Fethiye Mahallesinde selden dolayı kapanan yolları açtı.

Yolları kapanan Fethiye Mahalle Muhtarı Mahmut Güçtekin, arabaların geçemediği yolların düzeltmesi adına İzmit Belediyesi ekiplerinden destek istedi. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de hemen harekete geçerek çalışmalara başladı. Yaklaşık 2 gün süren uzun çalışmaların ardından kapanan yollar düzeltilerek araç geçişi için hazır hale getirildi. Çalışmaların tamamlanıp yolların açılmasının ardından ekiplere teşekkür eden Fethiye Mahalle Muhtarı Mahmut Güçtekin, “İlçemizde sel felaketi oldu. Felaketten dolayı yollarımız bozuldu. Bozulan yollarımızın 3 kilometreye yakınını İzmit Belediyesi yaptı. İzmit Belediyesi personellerine çok teşekkür ederim" dedi.