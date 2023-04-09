İzmit Belediyesi, Adıyaman’da prefabrik yaşam alanı kurma çalışmalarına başladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından yaraları sarmak için çalışan İzmit Belediyesi, deprem bölgesinde 6 farklı noktada çalışmalarına devam ediyor. Depremzedelerin hayatlarına dokunacak çalışmalarına bir yenisini eklemeye hazırlanan İzmit Belediyesi, Adıyaman’da çadırkentin ardından prefabrik yaşam alanı da kuracak. Çalışmaların başında olan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, "İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyetin öncülüğünde deprem bölgesi Adıyaman’da yeni bir prefabrik ev yaşam alanı kuruyoruz. Asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştüren halkımızdan Allah razı olsun" dedi.