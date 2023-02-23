İzmit Belediyesi tarafından Adıyaman’a konteynerler ve çadırlar yerleştirilmeye başlandı.

İzmit Belediyesi tarafından Adıyaman’a konteynerler ve çadırlar yerleştirilmeye başlandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından hızlı şekilde koordine olarak bölgeye yardımlarını ulaştıran İzmit Belediyesi, çalışmalarına devam ediyor. Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta çadırkent kurma çalışmalarına hız veren İzmit Belediyesi, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor. İzmit Belediyesi ekipleri, Adıyaman’da kurulacak olan ve zemin çalışmalarının tamamlandığı alanda konteynerleri yerleştirmeye başlarken, ihtiyaç malzemelerinin yer alacağı çadırların da kurulumuna devam ediyor. Depremzedeler için tam teşekküllü ve tüm ihtiyaçların karşılanacağı bir alan oluşturacak olan İzmit Belediyesi, çalışmaları kısa sürede tamamlamayı planlıyor.