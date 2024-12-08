Kocaeli'de İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, hizmet kapasitesi arttırılacak olan Aşevinde incelemelerde bulundu.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in önem verdiği projelerin başında bulunan Aşevi’nin kapasitesinin arttırılmasını hedefledi.

Bu kapsamda Başkan Hürriyet, İzmit Belediyesi'nin Ayazma Mahallesi’nde bulunan Aşevi’nde incelemelerde bulundu.

İlgili birim müdürleri ile konu hakkında fikir alışverişinde bulunan Başkan Hürriyet, çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için gerekli talimatları verdi.