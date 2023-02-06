İzmirli vatandaşlar, deprem bölgesindeki afetzedelerin ihtiyacı olabilecek her türlü eşyayı Fuar İzmir’de oluşturulan yardım toplama merkezine getirdi. Yardım malzemelerinin uçakla Adana’ya gönderileceği ifade edildi.

İzmirli vatandaşlar, deprem bölgesindeki afetzedelerin ihtiyacı olabilecek her türlü eşyayı Fuar İzmir’de oluşturulan yardım toplama merkezine getirdi. Yardım malzemelerinin uçakla Adana’ya gönderileceği ifade edildi.

İzmir’de yaşayan vatandaşlar, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında, deprem bölgesinde oluşabilecek ihtiyaçlar için harekete geçti. Fuar İzmir’de oluşturulan yardım toplama merkezine akın eden vatandaşlar, depremzedelerin ihtiyaç duyabileceği her türlü eşyayı gerek kucaklarında gerekse araçlarıyla taşıdı.

Depremzedelere ellerinden geldiğinde yardım etmek istediklerini ifade eden vatandaşlardan İbrahim Baskın, “İnşallah enkaz altındakiler kurtarılır. Allah tekrarını göstermesin. İmkanlarımız ölçüsünde yardım etmek istedik” dedi. Deprem haberini aldıktan sonra büyük bir üzüntü yaşadığını söyleyen Mehmet Tilkici ise “Sabahtan beri bir lokma yemedik. Elimizden geldiğinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ülke hepimizin” diyerek herkesin elinden geldiğinde yardımcı olmasını istedi.

Merkezin girişinde kayıt altına alınarak türlerine göre tasniflenen eşyaların, paketlendikten sonra uçakla Adana’ya gönderileceği ifade edildi.