İzmir’in sanat gündemini belirleyen, Ege Üniversitesinin köklerinden ve geleneklerinden gelen güçle düzenlediği “EgeArt Sanat Günleri”, Cumhuriyetin 100’üncü yılında “Vefa” konseptiyle 31 Ekimde kapılarını açıyor. 1 Aralık tarihine dek sürecek EgeArt; resimden fotoğrafa, heykelden seramiğe, gelenekselden yapay zekaya, camdan enstlasyona birbirinden özel sergilere, çalıştaylara, yarışmalara ve film gösterimlerine kadar pek çok sanat etkinliğini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Sanatın her alanından eserler yer alıyor

EgeArt Sanat Günleri kapsamında; 33 Sergi, bin 200 üzeri sanatçı, 12 Sergi Alanı, 3 bin 76 Film, 2 Sahne Etkinliği, 4 Söyleşi, 11 Dinleti, 2 Konser,4 Çalıştay, 1 Cumhuriyet Panosu ve 7 Yarışma gerçekleştirilecek. Etkinliğin onur ödülü, İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper’e sunulacak. “Ustaya Saygı” konseptiyle “Ara Güler Sergisi”, “Yaşayan Anıt Sanatçılar” konseptinde ise; Hikmet Barutçugil Ebru Sergisi, Bubi Hayon Heykel Sergisi, Habip Aydoğdu Resim Sergisi, Mehmet Tüzüm Kızılcan Seramik Sergisi etkinliğin önemli yapı taşlarını oluşturacak. Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü Ekin Halk Topluluğunun “Bu100’den” sahne gösterisi, Ottoman Dance Gösterisi, Ege Ordusu Bölge Bando Komutanlığı Konseri, Ege Üniversitesi Klasik Türk Müziği Korusu etkinlikleriyle dinleyicilerin hem gözüne hem kulağına hitap edilecek.

Etkinlikte Azerbaycan Kültür Bakanlığı tarafından kısa film gösterimi ile birlikte “Karabağ Şehitlerine Vefa Sergisi” sanatseverlerle buluşacak. Ayrıca seramik sanatçıları tarafından oluşturulan “100. Yıl Anısına Cumhuriyet Panosu” beğeniye sunulacak. Sanatın her dalından sunulacak eserlerle İzmirliler, 31 Ekim-1 Aralık tarihleri arasında sanata doyacak.