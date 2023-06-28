İzmirliler Kurban Bayramı namazı için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.

İzmir’de vatandaşlar Kurban Bayramı’nın 1. günü bayram namazını kılmak için sabahın erken saatlerinde kalkarak, camilerin yolunu tuttu. Kentteki birçok camide bir araya gelen vatandaşlar bayram namazını eda ederken, Bornova ilçesinde bulunan Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi de bu camilerden birisi oldu. Saat 06.24’de cami içerisinde ve avlusunda saf tutan vatandaşlar bayram namazını kıldı. Namazın kılınmasının ardından bayram namazı hutbesinde ise Kurban Bayramı’nın önemi ve kurban kesmenin İslamiyet’teki yeri anlatıldı. Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi olduğu anlatılan hutbede İslam coğrafyasında yaşanan zulümlerin son bulması için dua edildi. Bayram namazını kılanlar cami çıkışında birbirleriyle bayramlaştı.

Oğluyla beraber namaza gelen Ogün Ocak, "Herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun. Oğlumla beraber namazımızı kıldık. İlk Ramazan Bayramında beraber gelmiştik. Bu bayram ikinci oldu. İnşallah Allah’ım oğlumla nice bayram namazlarına gitmeyi nasip eder" dedi.

Numan Yıldız, "Mübarek Kurban Bayramını idrak ediyoruz. Bayram bütün İslam alemine hayırlı olsun inşallah. Vatanımızın, milletimizin birliği ve selameti için bu Kurban Bayramında büyüklerimizin ellerini öpmek, küçüklerimizi sevindirmek isteriz. Allah kestiğimiz kurbanları kabul etsin inşallah" diye konuştu.

Aydın Sevgipınar ise "Müslüman aleminin kurbanını sevgi dileklerimle kutlarım. Hayırlara vesile olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.