30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi İzmir’de de coşkuyla kutlandı. Kültürpark’ta Zeynep Bastık konseri ile coşan İzmirliler, Aliağa’da Serdar Ortaç, Bergama’da Ece Mumay, Selçuk’ta ise Grup Sam konseriyle zaferi kutladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl kutlamaları Balçova’da ise Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin gala gecesi birleşti.

30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi İzmir’de de coşkuyla kutlandı. Kültürpark’ta Zeynep Bastık konseri ile coşan İzmirliler, Aliağa’da Serdar Ortaç, Bergama’da Ece Mumay, Selçuk’ta ise Grup Sam konseriyle zaferi kutladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl kutlamaları Balçova’da ise Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin gala gecesi birleşti.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki Büyük Taarruz’un başarıya ulaştığı 30 Ağustos’ta kutlanan Zafer Bayramı coşkulu geçti. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sabah saatlerinde başlayan Zafer Bayramı kutlamaları Kültürpark’taki Zeynep Bastık konseriyle sona erdi.

Çim alandaki ücretsiz konsere İzmirliler büyük ilgi gösterdi. Hayranları hep bir ağızdan sanatçının şarkılarını söyledi.

Aliağa, Serdar Ortaç’la coştu

Aliağa Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümünü fener alayı ve 40 bin kişinin akın ettiği Serdar Ortaç konseriyle kutladı. Aliağa Belediyesi, kutlamalar öncesi kentin ana caddelerini Türk bayrakları ve dev Atatürk posterleriyle donatırken büyük zaferin büyük coşkusuna ortak olmak isteyen Aliağalılar fener alayı için Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesi yanında toplandı. Bir araya gelen 7’den 77’ye binlerce Aliağalı Türk bayrakları, dev Atatürk posterleri ve meşaleler ile Avcı Ramadan Çocuk Oyun Alanına yürüdü.

Belediye bandosunun marşları eşliğinde gerçekleştirilen kortejde Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, belediye meclis üyeleri, sivil toplum temsilcileri, siyasi parti yöneticileri, taraftar grupları ile binlerce Aliağalı hep birlikte yürüdü. Korteje belediye zabıtası, emniyet görevlileri ile Aliağa Motosiklet ve Bisiklet Spor Kulübü üyeleri motor ve bisikletleriyle destek verdi. Yürüyüş esnasında pencere ve balkonlara çıkan vatandaşlar 100. yıl coşkusuna alkış ve ellerindeki Türk bayraklarıyla ortak oldu.

Konser alanını dolduran 40 bin vatandaşın bayrak şovu ve cep telefonları ile yaptıkları ışık şov ise kutlamalara renk kattı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100.yılını kutlamanın büyük onur ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Büyük zaferi bizlere yaşatan, bu toprakları bizlere vatan yapan başta ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Onlar, canlarıyla bu toprakları bizlere vatan yaptı. Bizler de bir olarak, diri olarak çok çalışacağız ve vatanımızı her alanda muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız. Atamızın da dediği gibi başarıyı elde etmek için ihtiyacımız olan kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Kutlamalara katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Büyük zaferin 100. yıl coşkusu saatler 21.30’u gösterdiğinde ünlü sanatçı Serdar Ortaç’ın sahne almasıyla zirveye ulaştı. ‘Aliağa Sanat Günleri’ yaz konserlerinin de finalini yapan Serdar Ortaç, en güzel şarkılarını konser alanını dolduran 40 bin hayranı için söyledi. Konserin son bölümünde sahneye gelen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, ünlü sanatçıya Aliağalı üretici kadınların el emeği ile hazırlanan Helvacı kilimi hediye etti.

Bergama’da Ece Mumay konseri

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılında Bergama’da Ece Mumay konseri düzenlendi. Cumhuriyet Meydanında Ece Mumay’ın sesinden güzel şarkılara hep birlikte eşlik eden Bergamalılar doyasıya eğlendi.

Konser sonunda Ece Mumay’a plaket veren Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Hemşehrilerimiz ile birlikte Zafer Bayramımızı büyük bir coşku ve sevinçle kutladık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz ve gazilerimizin bizlere armağanı bu cennet vatan sonsuza kadar milletimizindir, milletimizin olmaya devam edecektir. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Şehitler ve gaziler onuruna Bergama’da düzenlenen Zafer Yürüyüşünde ise renkli görüntüler ortaya çıktı. Binlerce Bergamalının katıldığı Zafer Yürüyüşünde açılan dev bayrak, gençlerin omuzunda Cumhuriyet Meydanına kadar taşındı.

Zaferin 100. yılı Selçuk’ta coşkuyla kutlandı

Selçuk’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, çelenk sunma töreniyle başlarken, 100. yıl coşkusu Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayı ve konser ile tüm ilçeyi sardı. Atatürk heykeli önünden başlayan fener alayında her yaştan Selçuklu bayraklar ve marşlar eşliğinde ilçe sokaklarında yürüdü. Selçuklu gençlerden oluşan bando takımı da korteje eşlik etti.

İstasyon Meydanında son bulan fener alayının ardından Grup Sam, Selçuklular ile buluştu. Konser öncesinde sahneye çıkan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, coşkulu kalabalığa seslenerek, “Zafer Bayramımızın 100. yıldönümü. Bir çift mavi gözün çıktığı yolda ‘Zafer benimdir’ deyip zaferi elde ettiği günün 100. yıl dönümü. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Buradan, Efes Selçuk’tan kocaman alkışı göklerdeki bir çift mavi göze gönderiyoruz. Efes Selçuk cumhuriyetçidir, Efes Selçuk Atatürkçüdür, Efes laiktir, Efes Selçuk cumhuriyetine ve zaferine sahip çıkmaktadır. Daha nice zaferlerimiz olsun hep beraber” dedi.

Başkan Ceritoğlu Sengel’in konuşmasının ardından, Selçukluların gökyüzüne bıraktığı kırmızı-beyaz balonlar renkli görüntüler oluşturdu.

Balçova’da halk dansları coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl kutlamaları ile Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin gala gecesi birleşince Balçova’da muhteşem bir coşku yaşandı. Binlerce kişi korteje katılırken, yabancı konukların gösterileri izleyenleri hayran bıraktı. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl kutlamaları ile birleştirilen program, Ata Caddesindeki kortejle başladı. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Bedri Serter’in de katıldığı yürüyüşe binlerce Balçovalı da eşlik etti. Zafer Kortejine ve konuk ülke ekiplerine sevgi gösterilerinde bulunan Balçovalılar, evlerinin balkonundan ve yol kenarından alkış yağmuru ve meşalelerle ile destek oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Slovakya ve ev sahibi ülke Türkiye olarak Balçova Belediyesi Efem Gençlik ve Spor Kulübü ekipleri, birbirilerinden güzel yöresel oyunları ile Balçovalılara muhteşem bir gece yaşattı. Özellikle konuk ülke ekiplerinin 3 günlük festival süresince öğrenip sahneledikleri Anadolu oyunları izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Katılımcı ülke ekiplerine çiçek ve plaket sunduktan sonra teşekkür konuşması yapan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Balçova, her yıl yaptığı coşkulu kutlamalarını bugün zaferimizin 100. yılına yakışır bir kutlama ile taçlandırdı. Bu coşkuyu birlikte yaşadığımız için onurluyum, gururluyum. Bu coşkuyu yaşamamıza vesile olan milli bayramlarımız ve kültürümüz bizleri bir arada tutan en önemli unsurların başında geliyor. Kültür ve sanat bu akşam olduğu gibi başka uluslar ile birlikteliğimizi ve kardeşliğimizi de perçinliyor. Bu vesile ile bu akşam konuğumuz olan dost ve kardeş ülkeleri de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Yurtta barış, cihanda barış’ ilkesi ile ağırlamaktan çok mutlu olduk” diye konuştu.

Mikrop Hikmet denizde Türk bayrağı açtı

İzmirli sevilen sanatçı Mikrop Hikmet ise gelenekselleşen denizde bayrak açma etkinliğini, bu yıl da 30 Ağustos Zafer Bayramında Çeşme’de gerçekleştirdi. Sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çeken Mikrop Hikmet, 100’ü aşkın tatilcinin katıldığı etkinlik öncesinde, son zamanlarda artış gösteren sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınamak için bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına tatilciler de destek verirken, siyah eldiven giydikleri ellerini ileri uzatarak sağlıkta şiddeti kınayan pankartlar da açtı.