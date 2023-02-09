İskenderun Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görev yapan İzmirli Uzman Çavuş Alpaslan Tez, İskenderun’daki evinde enkaz altında kaldığı annesi ile birlikte hayatını kaybetti. Anne-oğulun bugün Güzelbahçe ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

İskenderun Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görev yapan İzmirli Uzman Çavuş Alpaslan Tez, İskenderun’daki evinde enkaz altında kaldığı annesi ile birlikte hayatını kaybetti. Anne-oğulun bugün Güzelbahçe ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yası sürerken, depremin etkilediği yerlerden Hatay’ın İskenderun ilçesinden İzmir’e bir acı haber daha geldi. İskenderun Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görev yapan Uzman Çavuş Alpaslan Tez, yaşanan depremde İskenderun ilçesindeki evinde enkaz altında kaldı. İzmirli uzman çavuş ve annesinin cansız bedenlerinin enkaz altından çıkartıldığı öğrenildi. Uzman Çavuş Alpaslan Tez ve annesi Aliye Büber’in cenazelerinin bugün ikindi namazını müteakip Atatürk Mahallesi’nde bulunan Merkez Camii’nden askeri törenle kaldırılacağı ve törenin ardından anne ve oğlun Güzelbahçe Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.