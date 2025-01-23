İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, “Büyükler” ve “Görme ve İşitme Engelliler” Türkiye Judo Şampiyonalarında önemli başarılara imza attı. Şampiyonalarda iki altın, üç gümüş ve dört bronz olmak üzere dokuz madalya kazanan sporcular, İzmir’e büyük gurur yaşattı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Erzurum'da çığ düşmesi sonucu geçen ay hayatını kaybeden 16 yaşındaki milli judocu Emre Yazgan anısına düzenlenen Görme ve İşitme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası ve Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası’ndan dokuz madalya ile döndü. Çok sayıda sporcunun ter döktüğü müsabakalarda mücadele eden İzmirli sporcular, kürsüye çıkarak İzmir’in gururu oldu.

İŞİTME VE GÖRME ENGELLİ SPORCULAR BEŞ MADALYA İLE DÖNDÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün işitme ve görme engelli judokaları, Görme ve İşitme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası’nda beş madalya kazandı. 106 sporcunun katıldığı turnuvada, İzmir Büyükşehir Belediyesi judokaları Gökhan Biçer ve Yusuf Çelik tüm rakiplerini mağlup ederek birincilik kürsüsüne çıktı. Bu yıl kasım ayında Tokyo’da düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi temsil edecek işitme engelli milli judocu Yusuf Çelik 81 kiloda, 2015 yılından beri İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nde önemli başarılara imza atan görme engelli milli judocu Gökhan Biçer ise +95 kiloda tüm rakiplerini mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyonada mücadele eden Eda Kiraz ve Mevlüt Akmaz gümüş, Burak Sayın ise bronz madalya elde etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcuları, 55 ilden 261 kadın ve 357 erkek sporcunun katılımıyla düzenlenen Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası’ndan da dört madalya çıkarmayı başardı. Henüz 10 yaşındayken İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün okullarda yürüttüğü sportif yetenek taramaları sırasında keşfedilen, geçen yılın U17 ve U21 Türkiye Şampiyonu 17 yaşındaki milli judocu Sema Mete, Büyükler kategorisinde çıktığı ilk ulusal turnuvada gümüş madalyanın sahibi oldu. İlayda Merve Sak, Soner Kumtaş ve Basmane Şehit Fethi Bey Ortaokulu öğrencisi iken altyapıya kazandırılan Avrupa Kupası Şampiyonu Musa Şimşek ise üçüncülük kürsüsüne çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcularından Şeydanur Aydın ve Mikail Zaloğlu ise turnuvayı beşinci olarak tamamladı.

Madalya kazanan 9 sporcu, bu yıl düzenlenecek uluslararası turnuvalarda ay yıldızlı formayı giymeye hak kazandı.