Deprem bölgelerine yardımlar artarak devam ediyor. depremlerden etkilenen bölgelerde yaşayan kadınlara yardım amacıyla İzmirli öğrenciler tarafından toplanan hijyen ve bakım malzemelerinin bulunduğu ‘kadın dayanışma paketleri’ teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım seferberliği sürüyor. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İKMYO) Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Komisyonu öncülüğünde, afet bölgelerinde yaşayan ve depremden etkilenen kadınlara destek olmak amacıyla kadın dayanışma paketleri oluşturuldu. Temel hijyen ve bakım ürünlerinden oluşan ped-günlük ped, çorap, başörtüsü, dikiş seti, el/yüz kremi, ayna, tırnak makası, cımbız, diş fırçası ve macunu, deodorant, ağda bandı, sabun, şampuan, kolonya, tuvalet kâğıdı, çamaşır deterjanı gibi yardımlar İKMYO fuaye alanında oluşturulan kadın dayanışma standında bir haftada toplandı.

Gönüllü öğrencilerin desteği toplanan ve paketlenen ürünler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan dayanışma masasına teslim edilerek deprem bölgelerine ulaştırıldı.