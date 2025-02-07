Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen 9. Gastro Alanya Günleri’nde İzmirli öğrenciler 14 altın madalya kazandı.

27-29 Ocak tarihleri arasında, Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği ile Alanya Belediyesi tarafından ilçede düzenlenen ‘9. Gastro Alanya Günleri’nde İzmirli öğrenciler başarıya imza attı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen genç şeflerin yarıştığı etkinlikte, İzmirli öğrenciler toplamda 14 altın madalya kazandı. Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-5 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 4 öğrenci, yarışmalarda sergiledikleri performansla 4 altın madalya kazandı. Menderes Özdere Tahir Çamur Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 8 öğrenci ise toplamda 9 altın madalya kazanarak etkinliğin öne çıkan isimleri arasında yer aldı. Gaziemir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Çağla Oktay, kuzu yemekleri kategorisinde sergilediği performansla altın madalya kazandı.