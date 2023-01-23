Kafes sisteminde yetiştirilen tavukların bir dosya kağıdı kadar alanda tutulmasına karşı çıkılan kampanyaya üniversite öğrencileri de destek verdi ve “Kafes eziyetine son” dedi.

Kafes sisteminde yetiştirilen tavukların bir dosya kağıdı kadar alanda tutulmasına karşı çıkılan kampanyaya üniversite öğrencileri de destek verdi ve “Kafes eziyetine son” dedi.

Kafes sisteminde yetiştirilen tavukların ömürlerini dar ve sıkışık bir alanda geçirmesinden dolayı Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneği’nin başlattığı Kafessiz Türkiye kampanyasına üniversite öğrencileri de destek verdi. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İKMYO) öğrencileri, 3 Numara Kodlu yumurta konusunda bilinç yaymak için farkındalık etkinliğine imza atarak, “Kafes eziyetine son” dedi.

“Tüm üniversitelere yönelttik”

İKMYO Hayvan Hakları Kulübü Danışmanı Öğr. Gör. Burçin Büyükdöğerli, gerçekleştirdikleri etkinlikle ilgili, “İKMYO öğrencilerinin yaptığı çalışmayla, birçok çalışan ve öğrenci 3 numara kodunu ilk kez öğrendiğini belirterek alışveriş kültürlerinin etkilendiğini ifade etti. Öğrencilerin kulüp faaliyetleri; onların kişiliğine, duygularına ve yaşamına gelişim sunmanın yanı sıra dünyanın geleceğine de katkıda bulunması dolayısıyla çok sevindirici ilerliyor. İzmir ilinde çok etkin hayvan hakları kulüplerinin bulunması itibariyle Kafessiz Türkiye’nin gönderdiği kod etkinlik rehberini bu hafta tüm üniversitelere yönelttik” diye konuştu.

“Rol model olacak bir etkinlik”

Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneği, öğrencilere yaptığı açıklamada, “Ülkemizde ilk kez bir okul inisiyatif alarak bu kadar güçlü bir etkinlik yaptı ve sürecin çok doğru ilerlediğini tespit ettik. İKMYO, Kafessiz Kampüste adlı projemizin öncüsü oldu ve diğer üniversitelere rol model olacak bir etkinliğe imza attı” dedi.