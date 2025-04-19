İzmir’de lise öğrencileri, aldıkları davet üzerine turneye çıkarak ‘Meddah’, ‘Karagöz-Hacivat’ ve ‘Aşuk-Maşuk’ gibi geleneksel Türk oyunlarını Belçika’da sahneledi.

Bornova Anadolu Lisesi öğrencileri, ‘Bornova’dan Brüksel’e Hacivat ve Karagöz Göçü’ projesi çerçevesinde ‘Meddah’, ‘Karagöz-Hacivat’ ve ‘Aşuk-Maşuk’ gibi geleneksel Türk oyunlarını sahnelemeye başladı. Birbirinden renkli gösterileriyle dikkat çeken topluluk, son olarak Brüksel Eğitim Müşavirliği tarafından Belçika’ya davet edildi. Öğrenci ve öğretmenlerden oluşan ekip, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Lige, Lokeren, Charleroi ve La Louviére şehirlerinde gösteriler yaptı. Türk geleneklerinin yansıtıldığı oyunlar yoğun ilgi gördü.

"Geleneksel Türk tiyatrosunun tanıtılmasını sağladık"

Projeye dair açıklamalarda bulunan Bornova Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Duran Özüberk, "Projemizin amacı geleneksel Türk tiyatrosunun önemli unsurlarını yeni kuşak gençlerimizin tanımasını sağlamak. Kültürel değerlerimizin korunması, yaşatılması ve tanıtılması amacıyla Edebiyat Öğretmeni Salih Köse ile birlikte 2021 yılında Geleneksel Türk Sahne Sanatları Topluluğu’nu kurduk. Toplulukla ‘Meddah’, ‘Hacivat-Karagöz’ ve ‘Aşuk-Maşuk’ oyunlarını sahneledik. Öğrencilerimiz geleneksel Türk sahne oyunlarını çok sevdi ve çok eğlenceli buldu" diye konuştu.

"Yeni karakterler ekledik"

Çıktıkları turnede ilgiyle karşılandıklarını ve gösterilerin coşkulu geçtiğini belirten Özüberk, "Öğrencilerimiz unutulmayacak deneyimler yaşadı. Kültürümüzü hatırlatmak ve yaşatmak için yaptıkları gösterilerin önemini anladılar. Geleneksel Türk sahne sanatlarını daha da zenginleştirmek için topluluğumuza ‘Kavuklu’ ‘Pişekar’, ‘Kantocu’ ve ‘Manici’ gibi yeni karakterler ekledik. Yeni gösterilerimize keyifle hazırlanıyoruz. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Okul Müdürümüz Aydın Doğmuş da bizlere destek verdi" dedi.