Eğitim-öğretime başlayan 71 il arasında bulunan İzmir’deki öğrenciler ders başı yaptı. Mavişehir İlkokulu’nda 5 depremzede çocuk da eğitime başladı. İzmirli öğrencilerden bazıları kumbaralarındaki paraları depremzedeler için yolladıklarını söylerken, bazıları da deprem bölgesinden gelen arkadaşları ile vakit geçirdiklerini ifade etti.

Eğitim-öğretime başlayan 71 il arasında bulunan İzmir’deki öğrenciler ders başı yaptı. Mavişehir İlkokulu’nda 5 depremzede çocuk da eğitime başladı. İzmirli öğrencilerden bazıları kumbaralarındaki paraları depremzedeler için yolladıklarını söylerken, bazıları da deprem bölgesinden gelen arkadaşları ile vakit geçirdiklerini ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tatilleri uzayan öğrenciler, 71 ilde ders başı yaptı. İzmir’de bulunan Mavişehir İlkokulu’na, depremden etkilenen bölgelerden Adıyaman ve Gaziantep’ten 5 öğrenci kaydoldu. Okul müdürü Özgür Akdemir, İzmirli öğrencilere depremzede arkadaşları ile nasıl diyalog kuracaklarını anlatıp bu dönemde farklı ruh hallerinin son derece normal olduğunu vurguladı. Ders saati başladığında okulun öğretmenleri öğrencilere tek tek tatilde ne yaptıklarını sordu. Bazı öğrenciler kumbaralarında biriktirdiği paraları depremzedelere yolladığını söyledi, bazıları ise deprem bölgesinden gelen arkadaşları ile vakit geçirdiklerini belirtti.

“Misafirperverliğinizi göstereceğinizden eminim”

Mavişehir İlkokulu Müdürü Özgür Akdemir, “Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağımıza inanıyorum. Bu olaylardan sonra yetişkinler de çocuklar da bazı tepkiler gösterebilirler. Örneğin; üzülebiliriz, öfkeli, huzursuz, sinirli, korkmuş, tedirgin hissedebiliriz. Bazılarımız da ağlayıp içine kapanabilir, yakınlarından ayrılmak istemeyebilir. Bu söylediğimiz tepkilerin hepsi normaldir. İster çocuk, ister yetişkin olalım; zorlayıcı yaşam olayları karşısında bu tepkileri gösterebiliriz. Bu tepkiler herkeste farklılık gösterebilir. Önümüzdeki günlerde sizlerle bu konularla ilgili çalışmalar geçekleştireceğiz. Ancak sizler de bu süreçte yaşadıklarınızla ilgili konuşmak isterseniz benimle ya da okulun rehberlik ve psikolojik danışma servisinde görevli rehber öğretmenler, psikolojik danışmanlar ile görüşebilirsiniz. Bazı sınıflarımızda afet bölgesinden ilimize gelen misafir arkadaşlarınız bugün sizlerle derse girecekler. Onlara misafirperverliğinizi göstereceğinizden eminim. Daha öncede ve her fırsatta dediğim gibi sizlerden beklentimiz en gözde meslekleri edinmeniz değil, yaptığınız işin en iyisini yapmanızdır” dedi.

Çocuklar, depremzede çocuklarla oynuyor

Okulda ders başı yapan 2. sınıf öğrencisi Emir Dinçer, “Tatilim hem mutlu hem de üzgün geçti. Çünkü anneannem depremzede. O Malatya’dan geldi. Onları rahat ettirmeye çalıştık. Onu sapasağlam gördüğüm için çok mutlu oldum” dedi. 2. sınıf öğrencisi Rüzgar Çoban da kumbarasındaki paraları depremzedeler için gönderdiğini söyledi. Yine 2. sınıf öğrencilerinden Deniz Dırağ, “Alt katımızdaki kiralık daireye depremde evi yıkılan aile geldi. Onların çocukları ile vakit geçirdik, parka gittik. Akşam yemeklerini birlikte yiyoruz” diye konuştu. Gülce Güngör isimli öğrenci de “Arkadaşımın anne ve babası depremde ölmüştü. Onların evine gidip dua okuduk. Arkadaşımla sonra parka gittik. Onunla oyunlar oynadık” ifadelerini kullandı.

Deprem psiko eğitim programları başlatılacak

Okulların açılmasıyla öğrenci, öğretmen ve velilere deprem psiko eğitim programları" başlatılacak. Özel öğretim kurumlarının yüzde 3’lük tam burslu öğrenci okutma kontenjanı yüzde 10’a çıkartıldı ve yüzde 7’lik kontenjan sadece bölgeden gelecek öğrenciler için kullanılacak. Deprem bölgesindeki 8 ve 12. sınıftaki çocukların sınavlarına destek olmak için tüm ders kitapları ve yardımcı kaynakları bastırıldı. Önümüzdeki haftadan itibaren tüm öğrencilere dağıtılacak. Depremin etkilediği 10 ilden diğer illere nakil olan öğrenciler devamsızlık ile ilgili hükümlerden muaf tutulacak. 10 ilde yaklaşık 3 milyon öğrenci ve 213 bin öğretmen bulunuyor. 10 ildeki velilerin istekleri doğrultusunda öğrencilerin diğer illere nakilleriyle ilgili başlatılan süreç çerçevesinde şu ana kadar 48 bin 457 öğrencinin nakil işlemi gerçekleştirildi. Ülke geneli için Liseye Geçiş Sisteminde (LGS) ikinci dönem konuları ile Üniversiteye Giriş Sınavında (YKS) 12. sınıf ikinci dönem konularının dahil edilmemesi kararı alındı. Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerdeki ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilerin istemeleri halinde, ülke genelindeki okul pansiyonlarına doğrudan parasız yatılı olarak yerleştirilecek. Deprem bölgesi illerde yaklaşık 20 bin öğretmen görev alıyor.

İzmir depremi sonrası okulların durumu

İzmir’de 2020 yılında yaşanan deprem öncesi Milli Eğitim Bakanlığının merkezden yürüttüğü depremsel incelemeler sonucunda 83 okul yıkım çerçevesine alındı. Akabinde 83 okul tahliye edilerek yapım ihale işleri hemen başlatıldı. Deprem sonrasında 30 okulda hasar kaydı tespit edildi. Bu okullarda da gerekli incelemeler yapılarak tahliye işlemleri gerçekleştirildi. Ayrıca 15 okulda daha üniversitelerce yapılan incelemeler sonucunda yıkım kararı alındı. Yıkım çerçevesindeki toplam 128 okuldan 36 okulun yapımı tamamlanarak eğitim öğretime kazandırıldı. 47 okulun yapımı ise devam ediyor. Geriye kalan 45 okuldan 20 okulun projelendirme işlemleri tamamlanırken, ihale süreçlerine başlandı. Kalan 25 okulun proje çalışmaları ise sürüyor. Yıkılıp yeniden yapılacaklar haricinde de 64 okul 2017-2022 yılları arasında eğitime kazandırıldı. Yine yık-yap kapsamı haricinde 15 okulun yapımına devam ediliyor. 7 okulu projelendirme işlemleri de tamamlanmak üzere. Güçlendirme çerçevesinde ise 15 okulun güçlendirme işlemleri tamamlandı. 29 okulun güçlendirme inşaatları ise devam ediyor. Hayırsever vatandaşların katkıları ile yapılan 2 okul ile beraber İzmir’de 64 okulun yapımı sürüyor. Bunlara ilaveten Pamukkale Üniversitesinin incelemeleri sonucu riskli görülen 8 okul da tahliye edilecek.