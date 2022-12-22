İzmir’in Aliağa ilçesinde Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Enstrümantal Analiz ve Otomasyon Stajı" isimli program çerçevesinde Polonya’nın Wroclaw kentine gitti.

İzmir’in Aliağa ilçesinde Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Enstrümantal Analiz ve Otomasyon Stajı" isimli program çerçevesinde Polonya’nın Wroclaw kentine gitti.

Aliağa Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 2020 yılında başlatılan KA102 - Mesleki Eğitim öğrenici ve personel hareketliliği çerçevesinde düzenlenen "Enstrümantal Analiz ve Otomasyon Stajı" isimli ERASMUS+ projesi için Polonya’nın Wroclaw şehrine gitti. Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı şefi Öğretmen Mevlüt Öztürk ile Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanında öğrenim gören 5 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen projede öğrenciler, elektrikli bisiklet, scooter vb. ulaşım araçları üreten bir şirkette, PLC programlama, Pnömatik ve Elektropnömatik devre uygulaması, PLC üzerine sistem dizaynı gibi alanları ile ilgili konularda çalışmalar yaptı. Öğrenciler, boş zamanlarında Wroclaw ve çevresinde kültürel geziler yapıp Wroclaw hayvanat bahçesi, Sky Tower, yerel katedral ve kiliseler ile müzeleri ziyaret ettiler.

Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet Murat, "Bu tür projeler gençlerin hayatına dokunuyor ve genç yaşlarda yurt dışı tecrübesi edinmek gençlerin geleceklerini şekillendirmelerinde büyük önem arz etmektedir. Bu projede şimdiye kadar emeği geçen tüm kurum müdürlerine, müdür yardımcılarına, öğretmenlere, ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmiş olan öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.