İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ‘Başka Bir Tarım Mümkün’ vizyonuyla oluşturulan ‘İzmirli’ markalı ürünler New York’ta düzenlen Fancy Food Show Fuarında yer aldı. Fuarda büyük ilgi gören İzmirli ürünleri, tanıtımının üzerinden daha bir yıl geçmeden Kanada ve ABD piyasasına çıkmaya hazırlanıyor. Bir hayalin gerçek olduğunu ifade eden Başkan Soyer, “İzmirli ürünleri dünya pazarında yerini alacak; İzmirli üretici doğduğu yerde doyacak” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmirli çiftçiyi ihracatçı yapma hedefi çerçevesinde, yüzde 100 yerli üretim olan ‘İzmirli’ markalı ürünler Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde düzenlenen Fancy Food Show Fuarında tanıtıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilerden alınarak işlenen ürünler, gastronomi sektörünün dünya profesyonellerinin beğenisine sunuldu. Fuarda tanıtılan ürünlerin arasında, karakılçık buğdayından elde edilen un ve makarnalar ile doğal mera koşullarında yetiştirilen koyun ve keçilerin sütlerinden elde edilen İzmirli peynirleri de yer aldı. Fancy Food Show Fuarındaki İzmirli standında ziyaretçilere tattırılan İzmirli ürünlerinin lezzeti ve doğallığı takdir topladı.

Fancy Food Show Fuarında gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bizim bir hayalimiz vardı; bu topraklarda kaderine terkedilen çiftçiyi yeniden üretimle buluşturup hepsini birer ihracatçı haline getirmek. İzmirli markasının, geçen Eylül ayında düzenlediğimiz Terra Madre Anadolu Fuarında ilk kez tanıtımını yapmıştık. Daha üzerinden bir yıl geçmeden New York’ta müthiş bir ilgiyle karşılaştık. Şimdi artık gönül rahatlığıyla bir kere daha söyleyebilirim ki, İzmirli ürünleri çok yakında Kanada’dan başlayarak dünya pazarında yerini alacak; İzmirli üretici ise doğduğu yerde doyacak” ifadelerini kullandı.

“Kanada ve ABD pazarında yerini alacak”

New York’taki fuara katılarak ürünlerin dünyaya sunumunu yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzTarım’ın genel müdürü Murat Onkardeşler, Fancy Food Show’un verimli geçtiğini söyledi. İzmirli markasının gördüğü ilgiden memnun olduklarını belirten Onkardeşler, “İzmirli markası, küçük üreticilerin emeğine katma değer kazandırıyor. Fuarda yer alan ürünlerimizin hepsi sürdürülebilir tarım modeli ile üretilen ürünler. Meralardan, tarlalardan başlayan serüvenimizin bu noktaya ulaşması bizleri gururlandırıyor” şeklinde konuştu.

İzmirli markasının küçük üreticiyi ihracatçı haline getirme hedefine de yaklaştıklarını ifade eden Onkardeşler, “Karakılçık buğdayından üretilen makarnalarımız Kanada ve ABD pazarında yerini alacak. Meralarda otlatılan keçi, koyun ve manda sütlerinden üretilen İzmirli ürünlerimizin de yurt dışı pazarlarında yer alması için güzel bağlantılar kurduk. Markamızın yurt içi ve yurt dışında tanıtım ve pazar ağı oluşturulması konusunda çalışmalarımız devam edecek” dedi.