Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından İzmir Bayraklılı kadınlar dikiş makinelerinin başına geçti. Dikiş-nakış kursiyerleri, depremzedeler için battaniye, eşofman ve mont dikimine başladı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından İzmir Bayraklılı kadınlar dikiş makinelerinin başına geçti. Dikiş-nakış kursiyerleri, depremzedeler için battaniye, eşofman ve mont dikimine başladı.

Depremin ilk gününden itibaren hava, deniz ve kara yoluyla on binlerce ihtiyaç malzemesini depremzedelere ulaştıran Bayraklı Belediyesi, kışlık giysi desteği için de mahalle merkezlerinin kursiyer kadınlarını harekete geçirdi. Bayraklı Halk Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapan dikiş-nakış kursu kursiyerleri, deprem bölgesine gönderilmek üzere battaniye, eşofman ve mont üretmeye başladı. Kursiyer kadınlar, “Ekran başında haber izleyip çaresizce beklemek yerine yardım kampanyasına bir nebze de olsa destek olmak istedik. Elimizden geldiğince fazla kışlık malzeme üretip deprem bölgesine göndereceğiz” dedi. Alpaslan Semt Merkezi’nde el emeği ile üretilen giyim eşyaları, tırlarla deprem bölgesine gönderilecek. Enkaz alanlarında arama kurtarma çalışmalarına da destek verdiklerini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bu acı hepimizin ve bu facianın üstesinden de dayanışmayla geleceğiz” diye konuştu.

18 zabıta personeli bölgede

Bayraklı Belediyesi, depremin ilk gününden itibaren 52 bin giyim eşyası, 66 bin bebek bezi, bin 500 bebek maması, 200 bebek bakım ürünü, 41 bin 500 hijyen malzemesi, 11 bin 500 battaniye/yorgan, 24 bin gıda ürünü, bine yakın ısınma malzemesi ve ev gereçleri, 488 aydınlatma malzemesi, 964 çift ayakkabı, 7 çadır ve 30 bin 650 adet suyu deprem bölgesine ulaştırdı. Tam donanımlı ambulans ve sağlık personelleriyle enkaz alanında yer alan belediye, kurtarma ve sosyal yardım çalışmalarına katılmak üzere 18 zabıta personelini de bölgeye gönderdi.