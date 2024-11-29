Manisa Büyükşehir Belediyesi, İzmir’den gelen ‘Yardım Sevenler Derneği’ üyesi kadınlara şehrin tarihi ve kültürel mekânlarını tanıtan bir gezi düzenledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi şehri tanıtmak için kültür turları düzenlemeye devam ediyor. Turların son konukları İzmir Yardım Sevenler Derneği üyeleri oldu. Manisalı dernek üyelerinin de eşlik ettiği gezi Dioramik Mesir Müzesi, Masal Parkı ve çok sayıda minyatür eserin yer aldığı Şehzadeler Park’ta başladı. Kafile daha sonra Hafsa Sultan Camii’ne geçti. Burada da Tıp Tarihi Müzesi ziyaret edildi. Ziyaretçilere görevliler tarafından Sultan Camii ve Tıp Tarihi Müzesi hakkında bilgiler verildi, tarihteki önemleri anlatıldı. Yeni Han’da yenilen öğle yemeğinin ardından gezi Osmanlı Müzesi ve İrfan Meclisi ziyaretleri ile sona erdi.

“Manisa çok güzel, herkes görmeli!”

Geziye İzmir Bayındır’dan katılan Sevilay Saraçoğlu dernek çalışmaları hakkında da bilgi vererek, şunları söyledi: “Yardım Sevenler Derneği olarak ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımlarda bulunuyoruz. Öncelikle kız çocuklarının eğitimlerini destekliyor, öğrencilere burs veriyoruz. Manisa’yı gezip görmeyi çok istiyordum ama fırsat bulamamıştım. Bize bu olanağı sunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’e ve katkı varan tüm ekibine teşekkür ederiz. Çok keyifli ve bilgilendirici bir geziydi. Herkese tavsiye ediyorum.”

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Manisa Şubesi Başkanı Beyhan Yürür ise İzmirli misafirleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gezi sayesinde yaşadığı şehri daha yakından tanıma fırsatı bulduğunu söyleyen Yürür, “Manisa gerçekten tanınmaya değer bir şehir. Doğal güzelliklerinin yanında birçok tarihi zenginliği de barındırıyor. Ben fırsatı olan herkesi şehrimize davet ediyorum” diye konuştu.