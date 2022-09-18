İzmir Valiliğinin koordinasyonunda 5 kurumla, kentin yurt dışındaki tanınırlığını artırarak kruvaziyer gemileriyle İzmir’e daha çok turistin gelmesini sağlamak hedefiyle heyet oluşturuldu. Heyet, İspanya’nın Malaga kentinde düzenlenen kruvaziyer sektörünün Akdeniz’deki en büyük fuarı Seatrade Med’e katıldı. 2 gün süren fuarda, liman kenti olan İzmir’in tarihi ve doğal özelliklerine vurgu yapılarak kruvaziyer turizmindeki avantajları anlatıldı. Planlanan sefer sayılarının artırılması ve yeni rotalara İzmir’in de dahil edilmesi için uluslararası tur şirketleriyle birebir görüşmeler yapıldı.

İzmir Valiliğinin koordinasyonunda 5 kurumla, kentin yurt dışındaki tanınırlığını artırarak kruvaziyer gemileriyle İzmir’e daha çok turistin gelmesini sağlamak hedefiyle heyet oluşturuldu. Heyet, İspanya’nın Malaga kentinde düzenlenen kruvaziyer sektörünün Akdeniz’deki en büyük fuarı Seatrade Med’e katıldı. 2 gün süren fuarda, liman kenti olan İzmir’in tarihi ve doğal özelliklerine vurgu yapılarak kruvaziyer turizmindeki avantajları anlatıldı. Planlanan sefer sayılarının artırılması ve yeni rotalara İzmir’in de dahil edilmesi için uluslararası tur şirketleriyle birebir görüşmeler yapıldı.

İzmir Valiliğinin koordinasyonunda oluşturulan İzmir heyeti, yaklaşık 70 ülkeden 3 bin katılımcının yer aldığı Seatrade Med’e fuarında, dünyanın önde gelen kruvaziyer ailesi Carnival Corporation, ayrıca Costa Cruises, Msc Cruises, Mano Cruises, Norwegian Cruise Line Holdings, Regent Cruises, Oceania Cruises, Royal Caribbean Group, Scenic Cruises, Celestyal Cruises, Variety Cruises, Emerald Cruises, V Ships Leisure, Silversea Cruises, Explora Cruises gibi İzmir’e gelen ve İzmir’i tanımak isteyen potansiyel hatlar ile görüşmeler yaptı. Etkinlikler için Posidonia Sea Tourism Forum, Kruvaziyer Hatları Uluslararası Birliği, Akdeniz Kruvaziyer Birliği (Medcruise), Seatrade Informa, Global Sürdürülebilirlik Turizm Konseyi temsilcileri ve üst düzey yöneticileri ile görüşmeler yapıldı. Madrid Ticaret Ateşesi Savaş Tarhan ve Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı Ürün Geliştirme Direktörü Ceylan Şensoy ile de bir araya gelinerek İzmir’in Akdeniz’de ticari ve turistik potansiyeli konusunda da karşılıklı görüşler ifade edildi.

UNESCO süreci anlatıldı

Tanıtımlarda mevcut UNESCO miras alanları ile geçici listede olan ve başvuru aşamasına gelinen UNESCO süreçlerinden de bahsedildi. Ayrıca görüşmelerde İzmir’in yeni ürünleri flamingo turu, gastronomi rotaları ve bağ yolu, Musevi mirası “visitizmir” aplikasyonu, Vr-Ar deneyimleri ve “directizmir” programı ile ilgili de bilgi verildi. Gemide ve destinasyonda müşteri deneyimi noktasında yiyecek ve içecek odaklı olarak İzmir’in coğrafi işaretli ürünlerinin gastronomi deneyimine nasıl dahil edilebileceği noktasında da karşılıklı çalışma yapılması kararı alındı.

Önemli görüşmeler yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Oğuz Özkardeş, IMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir Ticaret Odası Danışmanı Mine Güneş Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Onur Eryüce, İZFAŞ Fuarlar Koordinatörü Batuhan Alpaydın, İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Müdürü Melih Kayacık, Turizm Koordinatörü Sinem Soygül, İzmir Ticaret Odası Uluslararası Etkinlikler ve Turizm Müdürlüğü Yerel Etkinlikler, Fuar Planlama ve Operasyon Görevlisi Ekin Sıla Özsümer’den oluşan İzmir heyeti yoğun bir tempoda görüşmeler yaptı. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş ve İzmir Ticaret Odası Danışmanı Mine Güneş Kaya, fuarın açılışından bir gün önce Akdeniz Kruvaziyer Birliği ve Seatrade Med Fuarı özel gala gecesine katılarak Msc Crociere CEO’su Gianni Onorato, Msc Crociere Yönetim Kurulu Başkanı, Kruvaziyer Hatları Uluslararası Birliği (CLIA) Dünya Başkanı Pierfrancesco Vago ve Celestyal CEO’su Chris Theophilies ile bir araya geldi. Özkardeş, özel olarak yapılan görüşmelerde her iki hattın İzmir’e olan ilgilerinin devam ettiğini ifade etti. Teknik detayların, liman olanaklarının, yeni turistik ürünlerin de aktarıldığı görüşmelerde iki önemli firma, var olan İzmir seferlerini artırmak ve turnaorund operasyonları geliştirmek için İzmir’e tekrar davet edildi. Özkardeş, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’in İzmir’in önemli kruvaziyer destinasyonları arasında yer alması konusunda büyük çaba sarf ettiğini, kendilerinin de turizm meslek komitelerini temsilen bu vizyona uygun şekilde önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Yol haritası belirlendi

Son derece olumlu geçen görüşmelerin ardından İzmir heyeti yol haritasını belirledi. Buna göre hep birlikte Akdeniz’deki kruvaziyer şirket merkezleri Cenevre, Cenova, Hamburg, Southampton ve Monako başta olmak üzere daha sonra da Kuzey Amerika’ya da devam etmek suretiyle üst düzey görüşmeler ve tur planlama, denizcilik, liman ve liman gelişimi birimlerine de gidilerek özel sunumlar hazırlanacak. Öte yandan kruvaziyer gemilerin kaynak pazarlarında olan ülkelerden gelecek yöneticiler ile İzmir’e fam trip yapılması ve karşılıklı olarak da İzmir’den turizm programlarına yönelik roadshowlar yapılması planlanıyor. Heyet, aynı zamanda dünya kruvaziyer turizminde önemli olan Seatrade, CLIA, MEDCRUİSE ve POSİDONİA SEA TOURISM FORUM gibi kruvaziyer sektörüne yönelik büyük ve küçük ölçekte organizasyonların İzmir’e çekilmesi için var gücüyle çalışıyor. İlgili konularda CLIA Dünya Başkanı Pierfrancesco Vago, Medcruise Başkanı Figen Ayan, Seatrade İnforma Grup Direktörü Mary Bond ve Posidonia Deniz Turizmi Forumu Yöneticisi Theodoros Vokos ile görüşen heyet, dosya hazırlama ve lobi faaliyetleri çerçevesinde iş takvimi oluşturuyor.

Özkardeş: “Birlikten güç alıyoruz”

İzmir heyetinin geçtiğimiz nisan ayında, ABD Miami Beach Kongre Merkezinde düzenlenen kruvaziyer sektörünün en büyük fuarı Seatrade Cruise Global’e de katıldığını ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Oğuz Özkardeş, “Kentimiz için tüm paydaşlar bir arada çalışıyoruz. Birlikteliğimizden aldığımız güçle ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. İkili ilişkiler sayesinde İzmir’in kruvaziyer turizminde ivme kazanacağına inanıyorum” dedi.