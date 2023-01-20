İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen deprem sonrası yıkılan Rıza Bey Apartmanı yerine yeni yapılan konutları inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile selamlaşan bir depremzede yapılan konutlardan çok memnun olduklarını ifade edere Bakan Kurum’a teşekkür etti.

İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen deprem sonrası yıkılan Rıza Bey Apartmanı yerine yeni yapılan konutları inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile selamlaşan bir depremzede yapılan konutlardan çok memnun olduklarını ifade edere Bakan Kurum’a teşekkür etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 30 Ekim 2020’de İzmir’de meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nın yerine yapılan konutları inceledi. İncelemede, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile birlikte AK Partili ve MHP’li milletvekilleri de bulundu.

İnceleme esnasında İzmirli bir depremzede, Bakan Kurum’a yapılan konutlar için teşekkür etti. Bakan Kurum’la bir süre sohbet eden depremzede, binaların yalıtımlarından çok memnun olduklarını ısınmak için henüz doğal gaz dahi kullanmadıklarını belirtti.

Bakan Kurum, daha sonra Rıza Bey Apartmanı’nın ardından Bayraklı’daki rezerv alanda yeni inşa edilen TOKİ konutlarına geçti.