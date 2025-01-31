İzmirli çocuklar, yarıyıl tatilini İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin etkinlikleriyle hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirdi. Gezi ve atölyeler çocukların önünde yeni ufuklar açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin yarıyıl tatilini dopdolu geçirmesi için çok sayıda etkinlik planladı. Çocuk Çalışmaları ve Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü, çocuk atölyeleri ve oyun odalarından hizmet alan çocuklara yönelik farklı noktalara geziler düzenledi. Geziler, çocukları bilim, tarih ve eğlence yolculuğuna çıkardı. Kütüphaneler Şube Müdürlüğü ise çocuklar için çok renkli atölye programları hazırladı. “Keşfet, Eğlen” teması ile bir araya gelen çocuklar, interaktif bir yaklaşımla yapılan atölyelerde hayaller kurup hikâyeler yazdı, masallar dinledi. Oyunlar eşliğinde sözcüklerin gücünü keşfetti.

Çocuklar bol bol gezdi

Geziler kapsamında çocuklar, Atatürk Müzesi, Buca Ters Ev, Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi ve Araştırma Müzesi, Menemen Oyun Köyü, Ümran Baradan Çocuk Müzesi, Agora Ören Yeri, Bergama Müzesi ve Pergamon Antik Kenti, Sancar Maruflu Bilim Merkezi, Limontepe Farkındalık Merkezi ve Sıfır Karbon Noktası’nı gezme ve inceleme fırsatı buldu.

Deneyler yapıldı

Konak Belediyesi Sancar Maruflu Bilim Merkezi gezisi çocukları başka bir dünyaya götürdü. 3, 4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik farklı günlerde yapılan geziler, uzayı ve gök cisimlerini merak eden çocukların ilgisini çekti. Planetaryumda gezegenler ve iklim değişikliği ile ilgili film izleyen çocuklar; fizik, elektronik, manyetik gibi konularda çeşitli deneylere de katılarak eğitici ve eğlenceli bir gün geçirdi. Çocuklara ayrıca İklim Köşesi’nde yenilenebilir enerjiyle ilgili uygulamalı bilgiler verildi.

Öğrencilerle çok keyifli bir gün geçirdiklerini belirten Kadifekale Çocuk Merkezi Birim Sorumlusu Cansu Akyol Babur, “Bütün merkezlerimiz yarıyıl tatilinde çeşitli geziler düzenledi. Bu gezilerin içinde antik kentler ve bilim merkezlerine ağırlık verdik. Çocuklarımızın hem eğlenerek hem de gezip görerek bilgi edinmesini amaçlıyoruz. Bugünkü gezimizde çocukların dünyamızla ilgili algısını derinleştirdik. İklim değişikliğinin sebeplerini, sonuçlarını ve bu konuda neler yapabileceğimizi öğrendiler” dedi.

“Burası gerçekten çok güzel”

Geziye katılan 9 yaşındaki Masal Nur Ertan, “Buraya ilk girdiğimde planetaryumda bir şeyler izleyeceğimi anlayıp ‘vay canına’ dedim. Gerçekten çok keyifli bir yer. Hem film izledik hem de deney yaptık. Benim için çok güzeldi. Burada iklim değişikliğini öğrendik, elektrikle ilgili deneyler yaptık. Çok şaşırdım, burası gerçekten çok güzel” sözlerine yer verdi. 8 yaşındaki Miran Üsttemel, “Güneş ışınlarını ve rüzgar tribünlerini anlattılar. Arabalar artınca dumanlar artıyor. Küresel ısınma oluyor. Çöpleri atmamalıyız, çiçekleri koparmamalıyız” derken, 9 yaşındaki Fatma Nur Tanboğa da “Burada değişik bilgiler öğrendim. Yerlere çöp atmamayı, çiçekleri koparmamayı, canlılara zarar vermemeyi öğrendim. İklim değişikliğini de burada öğrendim. Çok öğretici ve bana katkı veren bir etkinlikti” diye konuştu. 11 yaşındaki Çınar Cantürk ise “İklim değişikliği ile dünyada çok değişim oluyor. Burada birçok şey öğrendim. Ayrıca deneyler yaptık. Etkinlikler sayesinde yarıyıl tatilim çok güzel geçti” ifadelerini kullandı.

İnteraktif atölye deneyimi

İzmirli çocuklar, Alsancak Kent Kütüphanesi’nde Sade Şeylerin Büyüsü Masal Atölyesi, Sonuna Sen Karar Ver Yaratıcı Yazma Atölyesi ve Yaratıcı Drama Atölyesi’ne katılarak yepyeni bir dünyanın kapılarını da araladı. “Keşfet, Eğlen” teması ile bir araya gelen çocuklar, interaktif bir atölye deneyimi yaşadı. Hayaller kurarak hikâyeler yazan çocuklar, masal dinledi ve sözcüklerin gücünü keşfetti. Kütüphaneler Şube Müdürü Burcu Önenç, “Sömestr tatilinde çocuklarımızın hem kitap okuma alışkanlığını artırmak hem de sosyal becerilerini geliştirmek amacıyla üç atölye düzenledik. Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Çocuklar tatile girdiğinde teknolojik aletlerle çok fazla zaman geçiriyor. Aileler sömestr tatilinde çocukların akranlarıyla bir araya gelip sosyal becerilerini geliştirebilecekleri böyle etkinlikleri çok önemsiyor” dedi.

“Telefonla ilgilenmekten daha eğlenceli”

Atölye çalışmasına katılan 9 yaşındaki Elif Ece Köylüoğlu, “Bugün arkadaşlarım ve öğretmenlerimle birçok oyun oynadım. Birbirimizi tanıyarak eğlendik. Burası bana kütüphane gibi değil, eğlence alanı gibi geldi. Burada olmaktan çok memnunum” diye konuştu. 10 yaşındaki Erdem Yıldız ise “Atölyeye katıldığım için çok mutluyum ve eğleniyorum. Etkinliğe katılmak telefonla ilgilenmekten daha eğlenceli. Çünkü telefonda yapacakların kısıtlı ama burada hayal gücüm gelişiyor. Çok eğleniyorum” ifadelerini kullandı.