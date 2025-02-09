İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sporu ve sağlıklı yaşamı kente yayma hedefiyle başlattığı Bisikletli Pazarlar etkinliği, ikinci rotasında bisiklet tutkunlarına Saat Kulesi’nden İnciraltı’na unutamayacakları bir gün yaşattı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentte bisiklet kullanımını artırmak ve yurttaşların keyifli bir pazar geçirmesini sağlamak amacıyla başlattığı “Bisikletli Pazarlar” etkinliği, bisiklet tutkunlarına ikinci rotasında Konak’tan İnciraltı’na unutulmaz bir hafta sonu yaşattı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın, sporu ve sağlıklı yaşamı kente yayma hedefi doğrultusunda hayata geçirilen etkinliğin ikinci durağında İzmirli bisikletliler, Konak Saat Kulesi önünde bir araya geldi.

İZMİR’İN TADINI PEDALLA ÇIKARDILAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından alanda kurulan stantta bisikletliler ücretsiz kayıtlarını yaparak etkinliğe katıldı. Büyükşehir’in eğitmenleri ve müzik eşliğinde tur öncesi katılımcılara ısınma hareketleri yaptırıldı. Isınma hareketlerinin ardından start verilerek pedallar çevrilmeye başlandı. Etkinliğe katılan onlarca bisikletli, İzmir’in pırıl pırıl havasının tadını çıkardı. Sürücüler Mustafa Kemal Sahil Bulvarı bisiklet yolu üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İnciraltı Spor Tesisleri’ne ulaştı. Tur sonunda katılımcılar, birbirinden renkli etkinliklere katılarak oyunlar oynadı, piknik yaptı.

“CEMİL BAŞKANIN KARAR VERDİĞİ EN GÜZEL ETKİNLİKLERDEN BİRİSİ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkan Vekili ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Tuğçe Gülcüler ise çok keyifli bir etkinlik olduğunu söyleyerek “Ben de bu etkinliğin bir parçası olduğum, pazar gününe sporla başladığım ve İzmir’i bu vesileyle gezip tanıdığım için ayrıca mutluyum.

Normalde günlük hayatımda bisiklet kullanma şansım olmuyor. Bu etkinlik de bisiklet kullanmama vesile oluyor. Hep birlikte bisiklet kullanmak, kolektif ruhu hissetmek, bir yerlere birlikte ulaşmak ayrı bir keyif” dedi. Bu etkinliğin Başkan Dr. Cemil Tugay’ın özellikle yapılmasını istediğini söyleyen Gülcüler, “Çünkü herkes spor yapınca çok mutlu oluyor. Bizim de mutlu olmaya özellikle bu dönemde çok ihtiyacımız var. Herkesin bir nebze olsun daha sağlıklı, daha mutlu hissettiği, birbirinden destek aldığı, herkesin yüzünün güldüğü etkinliklerin artmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“ARABAYI BIRAKIP BİSİKLETE BİNMEMİZ LAZIM”

Bisikletliler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çelikörs, amaçlarının bisikletin toplumun tabanına yayılması olduğunu söyledi. Çelikörs, “İlk etkinlikte Bostanlı - Sasalı rotasını izledik, harikaydı. Bugün de çok güzel bir etkinlik oldu. Trafikten yakınıyorsak arabayı bırakıp bisiklete binmemiz lazım. O zaman caddelerde ve kaldırımlarda yaşamak için boş bir alan bırakmış oluyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize sokaklarımız kalsın” şeklinde konuştu.

“BÜYÜK BİR ÖZGÜRLÜK SAĞLIYOR”

Çok sayıda bisiklet derneğinin buluştuğu etkinlikte görme engelli bisiklet tutkunları da etkinliğin tadını çıkardı. Tandem bisikletle tura katılan Eşpedal Derneği Kopilotu Nurçin Altun, “Bizim için güzel bir etkinlik oluyor. Kendimizi mutlu hissediyoruz. Farklılıklarla bir arada olmak bize mutluluk veriyor. Sosyalleşme adına da önemli. Pilotumla birlikte sürüyor olmak büyük bir özgürlük sağlıyor. Tarif edilebilecek bir duygu değil” dedi.

“BU ETKİNLİKLERİ TÜM GÖRME ENGELLİ BİREYLERE DUYURMAK İSTİYORUZ”

Nurçin Altun’un pilotu Cem Tabanlı ise, amaçlarının gören ve görmeyen bireylerin birlikteliğini sağlamak, görmeyen bireylerin de bu tür aktivitelere katılımını sağlamak olduğunu söyleyerek “Böyle bir şeyin varlığını diğer görme engelli bireylere duyurabilmek gibi bir amacımız var. Bizim pilot olarak görevimiz kopilotla beraber ona gittiğimiz yol üzerinde ne varsa her şeyi paylaşmak, çevrede olan biteni açıklamak. Aynı zamanda bisikleti kullanıyoruz ve beraber pedal çeviriyoruz. Böyle etkinliklere katılmak bizim için de güzel oluyor. Farklı bisiklet gruplarını görüyoruz, kendimizi tanıtıyoruz” diye konuştu.

“83 YAŞINDAYIM BİSİKLETSİZ YAŞAM DÜŞÜNEMİYORUM”

Etkinliğin en yaşlı katılımcısı Oktay Toygar, bisikletsiz bir yaşam düşünemediğini belirterek “83 yaşındayım. Şu an grubun en yaşlısıyım. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin etkinliklerini uzaktan takip ediyordum. İlk defa bugün katıldım. Harika bir şey. Keşke kalabalıklaşsak. 21’inci asırda çevre kirliliğine karşı keşke herkes bisiklet kullansa. Sağlıkla bol pedallar” dedi.

“BİSİKLETLİ PAZARLAR BİZLERİ BİRLEŞTİRDİ”

Sevda Şenkaşlı ise bisikletlerle yola çıkıp herkese örnek olmanın çok güzel bir duygu olduğunu vurgulayarak “Bisikleti çok seviyoruz, belediyemizi de çok seviyoruz. Tüm belediye çalışanlara teşekkür ediyorum. Bisikletli Pazarlar bizleri birleştirdi; devamını rica ediyoruz. Bisiklet mutluluktur, tüm İzmirlileri arabalarından inmeye, bisikletlere binmeye davet ediyorum. Dört teker vücudu taşır, iki teker yüreği” dedi.

HER AY FARKLI ROTA

Bisikletliler Kooperatifi (BİSİKOOP) iş birliğiyle 2025 yılı boyunca her ay bir pazar günü düzenlenecek organizasyon, farklı rotalarda gerçekleştirilecek. İzmirliler, başlangıç noktalarında buluşup kentin güzelliklerinin tadını çıkararak bisiklet sürecek; ardından bitiş noktasında Redbull ve Kebapçı Murat iş birliğinde piknik yaparak keyifli bir pazar günü etkinliğini tamamlamış olacak. Kayıtlar, maratonizmir.org web adresi üzerinden ücretsiz olarak yapılabiliyor.