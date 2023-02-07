İzmir’in Bayraklı ve Menemen ve Bergama belediyeleri tarafından başlatılan yardım kampanyasında toplanan ihtiyaç malzemeleri, depremin vurduğu Kahramanmaraş ve 10 ildeki depremzedelere ulaştırılacak.

İzmir’in Bayraklı ve Menemen ve Bergama belediyeleri tarafından başlatılan yardım kampanyasında toplanan ihtiyaç malzemeleri, depremin vurduğu Kahramanmaraş ve 10 ildeki depremzedelere ulaştırılacak.

İzmirli belediyeler, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından başlatmış olduğu yardım kampanyasını tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyor. Bayraklı Belediyesi, dün itibarıyla 5 bin battaniye, 750 elektrikli ısıtıcı, 737 çocuk montu, bin 920 adet panduf, bin 518 atkı ve bere, 4 bin 81 çift çorap, 261 uyku tulumu, onlarca ışıldak, el feneri, mama ve 3 bin 222 hijyen malzemesini paketleyerek İBB Koordinasyon Merkezi aracılığıyla deprem bölgesine gönderdi.

Vatandaşların sağduyusu sayesinde büyüyen yardım kampanyası, dün geceden bu yana artarak devam etti. Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik binlerce ürün daha belediyenin tesislerine teslim edildi. Onlarca gönüllü çalışan tarafından paketlenen ürünlerin, kısa sürede deprem bölgesine gönderileceği öğrenildi.

Menemen Belediyesi çalışmalarını hızlandırdı

Menemen Belediyesi Mesleki Eğitim kurslarında görev yapan eğitmen ve kursiyerler de polar, şal, atkı ve bereleri afetzede vatandaşlara göndermek üzere çalışmalarını hızlandırdı. Menemen Belediyesi ve Menemen Kızılay Şubesi iş birliğiyle başlatılan kan bağışı kampanyası çerçevesinde vatandaşlar gün boyu kan verdi.

Bergama Belediyesi tek yürek

Yürekleri yakan depremin ardından Bergama İlçe Kaymakamlığı, Bergama Belediyesi ve Bergama Kızılay Başkanlığı iş birliğinde tüm kurum, kuruluş ve vatandaşların katılımıyla yardım kampanyası düzenlendiğini açıklayan Belediye Başkanı Koştu, "Gün, birlik olma ve tek yürek olma günü. İlk günden itibaren başlattığımız yardım kampanyasına hemşehrilerimizin inanılmaz bir ilgisi oldu. Önceden belirlediğimiz irtibat noktalarına ilan ettiğimiz malzemeler akın akın getirilmeye başlandı. Yardım elini uzatan tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.