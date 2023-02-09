İzmir’in Bergama ve Çiğli Belediyeleri, depremin vurduğu Kahramanmaraş ve 10 ilde depremzedelere yardım etmeye devam ediyor.

İzmir’in Bergama ve Çiğli Belediyeleri, depremin vurduğu Kahramanmaraş ve 10 ilde depremzedelere yardım etmeye devam ediyor.

İzmirli belediyeler, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından başlatmış olduğu yardım kampanyalarını tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyor. Başkan Utku Gümrükçü öncülüğünde depremin yaralarını sarmak için seferberlik ilan eden Çiğli Belediyesi, geçici süreliğine İzmir’e gelen depremzedelerin talep ettikleri hizmete ulaşımı konusunda koordinasyonu sağlamak amacıyla Depremzede İrtibat Birimi kurdu. İrtibat biriminde barınma, beslenme ve tedavi gibi temel ihtiyaçların koordinasyonunun yanı sıra psikolojik destek de sağlanacak. Destek almak isteyen depremzedeler 0232 935 55 35 (2317) numaralı hat üzerinden Çiğli Belediyesi Depremzede İrtibat Birimi ile iletişime geçebilecek.

Bergama Belediyesi deprem bölgesine iş makinesi ve personel gönderdi

Yardım kampanyası ile seferber olan Bergama Belediyesi de, iş makinesi ve operatörlerini Kahramanmaraş’a gönderdi. Büyük deprem felaketinin yaralarını sarmak üzere Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 2 iş makinesi operatörü ve iki iş makinesi Kahramanmaraş’a sevk edildi.

Depremden etkilenenler için Bergama’nın kırsal mahallelerinde kadınlar bir araya gelip ekmek pişirmeye başladılar. Ekşi mayalı ekmekler Bergama Belediyesi, Bergama Kaymakamlığı ve Kızılay işbirliğinde başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan malzemeler ile birlikte tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderilmeye başlandı.

Pişirilen ekmekler yardım toplama merkezlerine taşınıyor

Kırsal mahallelerde hazırlanan ekşi maya hamurlar ile pişirilen ve uzun süre bozulmadan saklanabilen köy ekmeklerini pişiren kadınların göstermiş olduğu imeceye gençler ve erkekler de kayıtsız kalmadı. Pişirilen ekmekleri araçlarında sıralayan, yakılan fırınlara odun taşıyan erkekler, ekmekleri soğumasınin ardından Bergama ilçe merkezinde Erdal Önder Kapalı Spor Salonu’nda oluşturulan yardım toplama merkezine taşımaya başladı. Burada yardım tırlarına konulan ekmekler depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı. Bergama’nın birçok kırsal mahallesinde olduğu gibi Cevizli Garaj ve Ayaskent mahallelerinde vatandaşların ortaya koyduğu bu dayanışma büyük takdir topladı.