Av yasağının kalkmasıyla birlikte balık avlama sezonu başlarken, İzmirli balıkçılar “Vira Bismillah” diyerek denize açıldı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, av için limandan ayrılacak olan balıkçılara “Sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgarınız kolayına olsun” dedi.

Av yasağının kalkmasıyla birlikte balık avlama sezonu başlarken, İzmirli balıkçılar “Vira Bismillah” diyerek denize açıldı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, av için limandan ayrılacak olan balıkçılara “Sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgarınız kolayına olsun” dedi.

15 Nisan 2022’de başlayan balık av yasağı bu gece itibariyle sona eriyor. Saatler 00.00’ı gösterdiğinde İzmirli balıkçılar “Vira Bismillah” diyerek ağlarını denize dökmeye başlayacak. 2022-2023 balık av sezonunun öncesinde Güzelbahçe ilçesinde bulunan Yalı Balıkçı Barınağı’nda tören düzenlendi. Törene, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ile Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Ege İhracatçılar Birliği (EİB) Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zekeriya Mutlu, Ege Bölgesi Gırgır Balıkçıları Derneği Başkanı Mehmet Aksoy, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, balıkçılar ve aileleri katıldı.

"Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgarınız kolayına olsun"

Vali Köşger, her alanda olduğu gibi balıkçılığa da önemli destekler yapıldığını belirterek, “Bugün 29 balıkçı barınağı, 45 su ürünleri kooperatifinin bulunduğu ilimizde 2021 yılında 1 milyon 435 bin TL’lik yetiştiricilik ürün desteği, 2021 yılında 1 milyon 688 bin TL’lik geleneksek kıyı balıkçılığının kayıt altına alınmasıyla alakalı destek ve 2022 yılında 1 milyon 658 bin TL’lik destek sağlandı. İlimiz genelinde 91’i deniz, 8’i iç su ve 8’i kuluçkahane olmak üzere 107 yetiştiricilik tesisi var. Bu yetiştiricilik üretim miktarı 2021 yılında yaklaşık yüzde 13 artış sağlamış ve 110 bin tona ulaşmış. Yapılacak çok iş var. Vatan bizim, mavi vatan bizim. Bunu en iyi şekilde geliştirerek, tahrip etmeden yolumuza devam etmemiz lazım. Bu anlamda bugün burada açtığımız sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgarınız kolayına olsun” dedi.

“Seferihisar’a balıkçı barınağı yapma inadımız devam edecek”

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da İzmir’in 629 kilometrelik sahil şeridine sahip olduğunu belirterek, “Ancak bu sahil şeridinde bir tane balıkçı barınağı yoktu. Son başbakanımız Binali Yıldırım’ın ‘35 İzmir 35 Proje’si çerçevesinde Güzelbahçe’de bir balıkçı barınağı yaptık. Bunun devamının gelmesi gerekiyor. Seferihisar’da da balıkçı barınağı yapmak istiyorduk ama Güzelbahçe’deki aynı yaklaşımı oradaki yerel yönetimden göremedik. Oraya balıkçı barınağı yapma konusundaki inadımızı devam ettiriyoruz. Balıkçılarımıza kazasız, belasız bir sezon diliyorum. Allah bol ve bereketli kazançlar versin” diye konuştu.

“29 barınağımız var, inşallah Seferihisar Akarca barınağı ile bunu taçlandıracağız”

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise Türkiye’nin uluslararası alanda çok ciddi ihracat faaliyetleri gösterdiğini söyleyerek, “İzmir özelinde de 110 bin ton üretime ulaştık. 100 milyon TL’lik bir yatırım yaptık. 29 barınağımız var, inşallah Seferihisar Akarca barınağı ile bunu taçlandıracağız. Cumhurbaşkanımız İstanbul’da Kireçburnu’nda olacak ve sizlerle eş zamanlı olarak ‘Vira Bismillah’ diyecekler. Sezonun balıkçılara ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim güzel balıklar yemeyi nasip etsin, bolluk ve bereketlilik içinde balık avlama sezonu hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan ise 1971 yılında çıkarılan Su Ürünleri Kanunu’nun gelişmesinde ve değiştirilmesinde destek olan AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ile Ceyda Bölünmez Çankırı’ya ve İzmir Su Ürünleri Çalışma Grubunun kurulmasında destek veren İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’e teşekkür etti.

"İzmir Su Ürünleri Hali, yıllık 55 bin ton balık sevkiyatı ile birinci sırada"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu da balık sezonunun İzmir’e ve Türkiye’ye bolluk ve bereket getirmesini dileyerek, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak balıkçılara büyük destekler verdiklerini söyledi. Özuslu, şöyle konuştu: “Su Ürünleri Hali’nde kapasite artışı yaptık. Son 3 yıllık verilere göre İzmir Su Ürünleri Hali, yıllık 55 bin ton balık sevkiyatı ile birinci sırada. Bu zor dönemde kanunda balıkçılarımıza destek olmak maksadıyla belediye payını yüzde 3’ten yüzde 1’e indirdik. Bunu yapan tek belediyeyiz”

Konuşmaların ardından denizcilik geleneği olarak üzerinde ‘rastgele’ yazan çelenk denize bırakıldı.