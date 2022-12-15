Bilim insanları, yazar ve sanatçıların toplumsal yapıdan spora; mimarlıktan sanata İzmir’in 100 yılını konuşacağı sempozyum, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde (AASSM) başladı.

Bilim insanları, yazar ve sanatçıların toplumsal yapıdan spora; mimarlıktan sanata İzmir’in 100 yılını konuşacağı sempozyum, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde (AASSM) başladı.

İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını etkinliklerle kutlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde “İzmir’in Yüz Yılı” sempozyumu düzenledi. 15-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen sempozyuma İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, bilim insanları, tarihçiler, yazarlar ve sanatçılar katıldı.

Özuslu: “Bu sempozyumdan çıkacaklar bize ışık tutacak”

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Özuslu, “Barış, İzmir’e çok yakışan bir kelime. Bu sempozyumun teması, aslında barış. İzmir’in herkesin kendini özgürce ifade edebildiği ve özgürce yaşayabildiği önemli bir kent olduğunu hepimiz biliyoruz. Gerçekten kuruluş hikayesine de yansıdığı gibi bir kadın kenti. Bu sempozyumda kentin 100 yıl içinde yaşadığı toplumsal, siyasi ve ekonomik dönüşümler ortaya konulacak. İzmir’e hizmet etmek için yola çıkmış siyasetçilerin bilim insanlarından, akademisyenlerden sanatçılardan öğrenmesi gereken çok fikir, bilgi, proje olduğunu biliyoruz. Bu sempozyumdan çıkacaklar bize ışık tutacak” dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürü Kılıçkaya da “Tüm yıla yayılan birçok etkinlik yaptık. Bu sempozyumun çok özel ve önemli bir yeri olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Göregenli: “İzmir üzerinde en çok konuşulan şehirlerden biri”

Sempozyum, “İzmir’in Yüz Yılı: Tarih, Kültür ve Kimlik” oturumuyla başladı. Prof. Dr. Melek Göregenli başkanlığında yapılan oturuma Dr. Erkan Serçe, Prof. Dr. Ersin Doğer ve Ahmet Güneştekin konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. Melek Göregenli, “Şehirlerin kimliğini oluşturan, o şehirde yaşayanlardır. İzmir, üzerinde en çok konuşulan şehirlerden biri. Hiçbir şehre homojen bir kimlik özelliği getirilemez” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Ersin Doğer de İzmir’in yerleşim yerleri hakkında bilgi verdi. Dr. Erkan Serçe, “İzmir: Tarih ve Kimlik” konulu bir sunum yaptı.

Sempozyumla kentin yaşadığı değişim ve gelişimin izleri sürülecek, konular tarihsel bağlamları ve kökenleriyle ele alınacak. Sempozyum programında İşgal Kurtuluş ve Barış, İktisat ve Siyaset, Nüfus ve Göçler gibi konular gündeme gelecek.