İzmir Büyükşehir Belediyesi buzlanma ve kar yağışı yaşanan bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını başlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi buzlanma ve kar yağışı yaşanan bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını başlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı ile yaşamın olumsuz etkilenmemesi için yoğun bir çalışma yürütüyor. Karabağlar Hava Radar Komutanlığı, Kemalpaşa Beşpınar köyü, Ödemiş Gölcük Mahallesi ile Ödemiş Subatan Mahallesi yollarında tuzlama çalışmaları Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından yapıldı. Ekipler kar yağışının artmasına karşı yolları açık tutmak için belirlenen bölgelerde konuşlandırıldı. Yağış devam ettiği sürece kar küreme çalışmalarının aralıksız yapılacağı bildirildi.