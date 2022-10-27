İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve SNS Fuarcılık tarafından Fuar İzmir’de düzenlenecek İzmir’in yeni kitap fuarı İZKİTAP, 28 Ekim Cuma günü açılıyor. Fuar 10 gün boyunca açık olacak ve ziyaretçiler için ek otobüs seferleri konulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve SNS Fuarcılık tarafından Fuar İzmir’de düzenlenecek İzmir’in yeni kitap fuarı İZKİTAP, 28 Ekim Cuma günü açılıyor. Fuar 10 gün boyunca açık olacak ve ziyaretçiler için ek otobüs seferleri konulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve SNS Fuarcılık tarafından İzmir’de ilk kez düzenlenecek İzmir Kitap Fuarı (İZKİTAP) 28 Ekim’de başlıyor. Fuar İzmir’de B holünde yapılacak İZKİTAP’ta İZELMAN A.Ş. ve Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) desteğiyle yazar ve yayıncılarla kitapseverler bir araya gelecek. 10.00-22.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak fuar boyunca 800’e yakın imza günü, etkinlik ve söyleşi yapılacak.

Onur konuğu Nedim Gürsel

Fuarın onur konuğu, Sorbonne Üniversitesi’nde Türk edebiyatı dersleri veren yazar ve akademisyen Nedim Gürsel olacak. Nedim Gürsel, 29 Ekim’deki söyleşide ziyaretçilerle buluşacak. Aynı gün saat 14.30’da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “100. Yılında Türkiye Cumhuriyeti” konulu söyleşiye katılacak. Söyleşide Timur Soykan, Aytunç Erkin ve Murat Ağırel de yer alacak. 29 Ekim’de 14.00’te Ahmet Ümit ve Timur Soykan’ın da imza günü yapılacak. 30 Ekim 13.00’te Suat Çağlayan, 4 Kasım 17.00’de Buket Uzuner, 5 Kasım 12.00’de Sinan Meydan, 6 Kasım 14.00’te Ahmet Telli de imza gününde okurlarıyla buluşacak.

Fuara ulaşımı kolaylaştırmak için ek seferler

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmirlilerin Fuar İzmir’e ulaşımını kolaylaştırmak için İZKİTAP’a özel ulaşım hatları oluşturdu. 92 numaralı Üçyol Metro-Fuar İzmir, 610 numaralı Gaziemir Semt Garajı-Fuar İzmir, 650 numaralı Fahrettin Altay-Fuar İzmir ve 540 numaralı Lozan Meydanı-Fuar İzmir hatları dışında Bornova Metro İstasyonu ile Şirinyer İZBAN aktarmadan her 25 dakikada bir sefer olacak. Okullardan öğrenciler de servislerle İZKİTAP’a gelecek.