Türkiye’de fuarcılığın merkezi İzmir; geçen hafta aynı anda üç önemli tekstil ve hazır giyim fuarına ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin 42 şehri ve 39 ülkeden, Fashion Prime Fuarı’nı 7 bin 397’si yerli, 356’sı yabancı toplam 7 bin 753 kişi, Fashion Tech Fuarı’nı 10 bin 144’ü yerli, 560’ı yabancı toplam 10 bin 704 kişi, bu yıl ilk kez düzenlenen Fashion Home İzmir Fuarı’nı da 3 bin 145’i yerli, 76’sı yabancı toplam 3 bin 221 kişi ziyaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen Fashion Prime - 7. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı ile İZFAŞ - İzgi Fuarcılık ortaklığıyla gerçekleştirilen Fashion Tech - 3. Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Tekstil Makineleri, Tekstil Baskı Teknolojileri Fuarı ve ilk kez yapılan Fashion Home İzmir - Ev Tekstili Fuarı, yerli ve yabancı ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Tekstil ve moda sektörüne yeni bir soluk getiren fuarlarda, yeni iş birlikleri ve ticari anlaşmalara imza atılırken İzmir’in bu alandaki öncü rolüne de katkı sağlandı.

Dünyanın dört köşesinden katılımcı

Üretimden ihracata, istihdamdan teknolojik gelişmelere kadar birçok alanda katkı sağlayan, yerel firmaların dünya pazarındaki payını artırarak, uluslararası arenada rekabet gücünü artırmayı amaçlayan fuarlar, sektörün önde gelen katılımcılarıyla hem Türkiye hem de Almanya’dan ABD’ye, İngiltere’den Çin’e kadar dünyanın farklı ülkelerinden gelen profesyonelleri buluşturdu. B2B (Business-to-business/İşletmeden işletmeye) görüşmeleriyle yerli ve yabancı profesyonel alıcılar ile katılımcı firmalar iş birliği anlaşmalarına imza atarken fuarlarda çok miktarda ürün ve makine satışı da gerçekleştirildi. Fashion Prime Fuarı kapsamında, ünlü mankenlerin katılımıyla özel dantellerin ve kumaşların kullanıldığı 2025 yılının trendlerinin sunulduğu defileler gerçekleştirildi.

Yenilikçi ürünler tanıtıldı

Tekstil ile ön plana çıkan Denizli de geniş bir katılımla bu fuarlarda yer alırken Denizli Ticaret Odası standında, üretime teknoloji katarak katma değerin artırılmasının amaçlandığı Denizli Teknik Tekstil Merkezi’nde (DTTM) geliştirilen yüksek teknolojili tekstil ürünler de tanıtıldı. Merkezin sahip olduğu, nanolif yüzey kaplama, akustik karıştırma gibi yenilikçi uygulamaların yanı sıra ziyaretçilere yara örtüsünden tek kullanımlık bornoza kadar farklı yenilikçi ürünlerin sunulduğu stant ziyaretçi ve katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Katılımcı firmaların temsilcileri fuarları değerlendirerek memnuniyetlerini dile getirdi.

Murat Olgun (Klasman Kumaş): 8 bin metre kare kapalı alanda faaliyet gösteren 15 yıldır abiye kumaş üreten, bir firmayız. Bu fuarda olmaktan çok memnunuz. Bu yıl 4’üncü kez katılım sağlıyoruz. Fashion Prime Fuarı’na her katıldığımızda iş bağlantıları konusunda çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Gelecek fuarda da burada yer alacağız.

Bülent Özgür Başkaya (Ftr Moda): Güpür, dantel ve tekstil aksesuarları üzerine üretim yapan ve üretimden son tüketiciye kadar sürecin içinde olan bir firmayız. Fuar bizim için çok bereketli geçti. Buradaki en büyük etken ev tekstili grubunun da dahil olması, bizim iş bağlantılarımızı olumlu yönde etkiledi. Bizim zaten sürekli müşterilerimiz vardı. Bu sene yeni fuarla birlikte yeni iş bağlantılarımız da oldu. Önümüzdeki yıllarda Fashion Home Fuarı’nın etkisi daha büyük olacak bu da bizim Fashion Prime Fuarı’ndaki gücümüzün artması demektir.

Okay Şimşek (Şimşek Makine): Yedek parça, aksesuar, sektörel tekstil kağıtları üretiyoruz. Aynı zamanda Ege Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıyım, dernek olarak ve firma olarak ekonomi ve sektördeki durgunluk nedeniyle yaşanan çekincelere karşın fuarı destekledik. Fuarda ilk günden itibaren hiç boş durmadık. Uluslararası firmalar geldi, bu bizleri çok mutlu etti. İngiltere ile bu fuarda bağlantı yaptık örneğin. Kuzey Afrika’dan gelen firmalar vardı. Fuar, yoğun ve güzel geçti ve bizler için moral oldu. Birbirini destekleyen üç fuarın bir arada olması da ciddi katkı sağladı. Bir sonraki fuarın çok daha başarılı olacağına inanıyorum.

Levent Demirbilek (Demirbilek Makine): Konfeksiyon dikiş makineleri, otomasyon, ev tipi dikiş makineleri ve yedek parçaları alanında hizmet veriyoruz. Fashion Tech Fuarı’na ikinci kez katılıyoruz. İlk fuarda memnun kaldık ve tekrar katılmak istedik. Sektörde ekonomik sıkıntılar olmasına karşın bu fuar beklediğimizin üzerinde bir ziyaretçi ilgisiyle geçti. Üç fuarın bir arada olmasından da memnunuz. Birbirini destekleyen sektörlerdeki fuarlar birbirine güç kattı.

Kudret Çelebi (TETAŞ): Makine ithalatı ve üretimi yapan, tekstil ve konfeksiyon sektörünün iş ortağı olan bir firmayız. Fashion Tech Fuarı’nda geniş ürün grubumuzla geniş bir alanda yer aldık. Geçtiğimiz fuardan çok memnun ayrılmıştık, bu yıl yine buradayız ve bu fuardan da memnunuz. İş gücünü azaltan, makinelerin ön plana çıktığı ürünleri sergiledik ve satışını gerçekleştirdik. Üç fuarın bir arada olması çok önemli, aynı söktürün iş ortakları bir arada. Bu fuarların dış bölgelerden üreticilerin katılımıyla daha da büyüyeceğine inanıyorum.

Hakan Gökalp Öztürk (Uğur Tekstil Makinaları): Dünya çapında markaların Türkiye distribütörüyüz. Üçüncü kez Fashion Tech Fuarı’na katılıyoruz ve bu fuarın oluşturulma fikri başladığından itibaren gönülden destekliyoruz. Fuardan da gayet mutluyuz, memnunuz. Üç fuarın bir arada olmasını da heyecanla bekliyorduk, birbirini olumlu yönde etkiledi. Firma sahiplerinden teknik personele ve mühendislere kadar birçok departmandan ziyaretçi aldık ve birçok ticari anlaşmaya imza attık.

Fehmi Bayraktaroğlu (Buca Yün Mensucat Sanayi): 1962’den bu yana pike, battaniye ve koltuk örtüsü üreten bir firmayız. Fashion Home, ilk kez yapılmasına rağmen bu fuarda çok gelecek görüyorum. Fuarda beklentilerimizin çok üstünde iş bağlantıları, ikili görüşmeler yaptık. İzmirli olduğumuz için kendimizi bu fuarda ev sahibi olarak görüyoruz. Bu durum bizi çok gururlandırıyor.

Oktay Karabacak (New Home Tekstil): Denizli merkezli, 23 yıldır havlu, nevresim, bornoz gibi ev tekstilinin tüm dallarında üretim yapan bir firmayız. Fashion Home İzmir Fuarı ilk defa yapılmasına karşın çok iyi gördüm. Zamanla büyüyüp gelişecek bir fuar, firma olarak çok memnunuz. Ayrıca, Fashion Prime ve Fashion Tech ile eş zamanlı yapılması, fuarın gelişmesine ve büyümesine katkı sağlayacaktır.

Fahri Bozkurt (Sorkunlu Tekstil): Denizli firmasıyız, İzmir ile de bağlantılı çalışıyoruz. Fashion Home, gelişmeye çok açık bir fuar. Fashion Prime Fuarı ile birbirini içerik olan çok destekliyor. Biz de firma olarak ilk defa bu yeni fuara katılıp sonrasında işe dönüşecek ikili görüşmelerle güzel bağlantılar kurduk. Fuarın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Saçu Barlin (Brl Teknik Tekstil Feride): 20 yıldır sektördeyiz. Üniforma, belediyelere, hastane görevlilerine, itfaiye görevlilerine teknik özellikli kumaşlar üretiyoruz ve konfeksiyonunu da yapıyoruz. Fuara bu yıl ilk defa katıldık ve çok memnun kaldık. İkili görüşmeler yaptık, bu görüşmelerin ikili iş anlaşmalarına dönüşme şansı yakaladık. Seneye yine burada olmayı çok isteriz.